Przeszkadza Ci mały dysk w MacBook Neo? Udało się zamontować 1 TB SSD

Apple MacBook Neo z 4x większym dyskiem

Nowy sprzęt Apple to świetne urządzenie w swojej cenie, ale niektóre modele, szczególnie ten z dyskiem SSD 256 GB, mogą być kłopotliwe w użytkowaniu dla współczesnego użytkownika. A przecież w końcu Apple nie pozwala na samodzielne rozszerzenie pamięci magazynowej – zresztą nie bez powodu. To naprawdę trudne i złożone zadanie, a ryzyko mechanicznego uszkodzenia układów komputera jest zbyt wysokie, jeśli jest się laikiem.

Natomiast wbrew temu wszystkiemu chiński modder o pseudonimie DirectorFeng przyjął wyzwanie i postanowił rozkręcić urządzenie i dołożyć do niego 1 TB dysk o znacznie wyższych prędkościach zapisu i odczytu niż ten firmowo zainstalowany w MacBook Neo.

Żeby tego dokonać, rozebrał płytę główną do gołego laminatu, odlutował fabryczne kości NAND, zrobił reballing i wlutował nowe układy, a później specjalnym oprogramowaniem przeprogramował parametry NAND, zmuszając system do ich akceptacji.

Oprócz zwiększonej pojemności mamy tu też nieznacznie szybszą prędkość transferu – z 1500 MB/s na 1600 MB/s. Jednak przy ograniczonej ilości RAM-u MacBook Neo musi częściej korzystać z tzw. swapu (czyli operacji przerzucania danych na SSD i z powrotem), co sprawia, że realny zysk wydajności jest minimalny.