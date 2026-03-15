Fikus szykuje Polakom utrudnienia. Chodzi o 18 marca

Rząd opublikował wiadomość, w której informuje o utrudnieniach w usłudze Twój e-PIT. To szczególnie istotne w okresie, w którym wiele osób składa roczne rozliczenia podatkowe.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Twój e-PIT to usługa dostępna w e-Urzędzie Skarbowym, która pozwala Polakom szybko i wygodnie rozliczać roczny podatek dochodowy. Za jej pomocą możemy sprawdzić automatyczne rozliczenie, zaakceptować je lub zmodyfikować i to bez wychodzenia z domu. Jednak w najbliższym czasie trzeba szykować się na utrudnienia.

Przerwa w usłudze Twój e-PIT

Na rządowym portalu podatki.gov.pl opublikowano komunikat, w którym fiskus informuje o zaplanowanych pracach serwisowych w Twój e-PIT. W związku z tym usługa przez jakiś czas nie będzie dostępna. Chociaż to akurat okres rocznych rozliczeń, to nie ma powodów do obaw. Przerwa będzie krótka.

Usługa Twój e-PIT będzie niedostępna 18 marca 2026 roku w godzinach od 21:00 do 23:00, więc zaledwie przez 2 godziny. W tym czasie będą prowadzone prace serwisowe. Fiskus informuje, że usługa będzie w tym czasie całkowicie niedostępna.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.

dodaje fiskus.
Źródła tekstu: podatki.gov.pl