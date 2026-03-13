PKO BP: dziś utrudnienia w aplikacji i serwisie. Podano godziny

Bank PKO BP zaplanował przerwę. Co nie będzie działało i kiedy?

To ostatni dzwonek, aby zlecić płatności przed weekendem. Pierwsze problemy z działaniem aplikacji oraz serwisu internetowego pojawią się już dziś, a konkretnie w godzinach nocnych od 22:00 do 4:00. W tym czasie, klienci mogą napotkać utrudnienia w korzystaniu z aplikacji mobilnych IKO, iPKO biznes, PKO Junior oraz serwisów internetowych iPKO, iPKO biznes i Inteligo.

W nocy z piątku na sobotę, w godz. 22:00-4:00 potrzebujemy czasu na prace w naszych aplikacjach mobilnych oraz serwisach internetowych.Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej. informuje PKO BP na swojej stronie.

Przerwa w bankowości PKO BP. Co z kartami?

Bank zapewnia, że płatności kartami będą działały bez zakłóceń. Przerwa dotyczy jedynie aplikacji oraz serwisu internetowego banku. Ale na wszelki wypadek, PKO BP zaleca wcześniejsze wykonanie wszystkich ważnych transakcji. Po to, aby uniknąć stresu oraz niepotrzebnych niespodzianek. Każdy z nas bowiem zasługuje na spokojny, wolny od trosk finansowych, weekend.

PKO BP - nowości bankowe