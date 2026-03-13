Płatności bezgotówkowe

PKO BP: dziś utrudnienia w aplikacji i serwisie. Podano godziny

PKO BP, dopiero co, opublikował komunikat na swojej stronie internetowej. Bank ogłosił planowane prace techniczne, które rozpoczną się już dzisiaj, w nocy z 13 na 14 marca 2026. Oto, jakich niedogodności powinni spodziewać się jego klienci.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:10
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP: dziś utrudnienia w aplikacji i serwisie. Podano godziny

Bank PKO BP zaplanował przerwę. Co nie będzie działało i kiedy?

To ostatni dzwonek, aby zlecić płatności przed weekendem. Pierwsze problemy z działaniem aplikacji oraz serwisu internetowego pojawią się już dziś, a konkretnie w godzinach nocnych od 22:00 do 4:00. W tym czasie, klienci mogą napotkać utrudnienia w korzystaniu z aplikacji mobilnych IKO, iPKO biznes, PKO Junior oraz serwisów internetowych iPKO, iPKO biznes i Inteligo. 

Dalsza część tekstu pod wideo

W nocy z piątku na sobotę, w godz. 22:00-4:00 potrzebujemy czasu na prace w naszych aplikacjach mobilnych oraz serwisach internetowych.Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej.

informuje PKO BP na swojej stronie.

Przerwa w bankowości PKO BP. Co z kartami?

Bank zapewnia, że płatności kartami będą działały bez zakłóceń. Przerwa dotyczy jedynie aplikacji oraz serwisu internetowego banku. Ale na wszelki wypadek, PKO BP zaleca wcześniejsze wykonanie wszystkich ważnych transakcji. Po to, aby uniknąć stresu oraz niepotrzebnych niespodzianek. Każdy z nas bowiem zasługuje na spokojny, wolny od trosk finansowych, weekend. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
0 zł
5698 zł - najniższa cena
Kup teraz 5698 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A366
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
0 zł
3362.6 zł - najniższa cena
Kup teraz 3362.6 zł
Advertisement

PKO BP - nowości bankowe

PKO BP to nie tylko przerwy serwisowe, to także nieustanna praca nad ulepszeniami usług bankowych oraz nakłanianiem do oszczędności. Bank ostatnio znów postanowił ułatwić życie swoim klientom i uchronić ich od naliczania dodatkowych opłat. Od teraz w aplikacji IKO możemy ustalić na sztywno, jaki rodzaj transakcji jest akceptowany przez bank. Wystarczy włączyć blokadę transakcji DCC (Dynamic Currency Conversion). Jest to usługa bezpłatna. 

Laptop HP 17
Image
telepolis
banki PKO Bank Polski aplikacja banku PKO BP PKO BP przerwa techniczna bank pko bp PKO bank
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski