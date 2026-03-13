Sprawdziłem dla Was tę 200-watową ładowarkę, a dziś jest w promocji
Anker Prime 200W jest ładowarką dla najbardziej wymagających. Oferuje ona szereg portów, wysoką sprawność, oraz moc, którą trudno spożytkować, nawet jeśli zajmiemy jej wszystkie wyjścia.
Duże znaczenie robi jej konstrukcja. Urządzenie jest duże i ciężkie, więc do gniazdka elektrycznego podłączamy je zwykłym kablem ósemkowym. Ten jest zbawienny szczególnie w sytuacjach, w której wolelibyśmy odpiąć urządzenie od prądu. Na przykład podczas wyjazdu lub burzy z piorunami: nie musimy odpinać jej z gniazdka, wystarczy odpiąć od niej kabel.
Anker Prime 200W - ładowarka pełna mocy
Do dyspozycji mamy 6 portów: 2 USB-A, z których każdy jest w stanie wykrzesać z siebie maksymalnie 22,5 W w standardzie PD. A także 4 złącza USB-C, a każde z nich jest w stanie oddać maksymalnie 140 W. Co jednak najbardziej istotne, są one równorzędne. Nie ważne, w jakiej konfiguracji je podepniemy, to zawsze każdy z nich będzie w stanie pracować z maksymalną możliwą wydajnością, oczywiście bez przekraczania granicy 200 W.
I nie są to tylko przechwałki producenta. Każdy ten aspekt sprawdziłem osobiście, o czym możecie przeczytać w recenzji tego sprzętu. Czy więc polecam ten zakup? Jak najbardziej. Zwłaszcza że dziś Anker Prime 200 W możecie kupić za jedyne 229 zł. Jak na tak mocną i porządną ładowarkę jest to niezwykle atrakcyjna cena.