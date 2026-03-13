Sprzęt

Sprawdziłem dla Was tę 200-watową ładowarkę, a dziś jest w promocji

Anker Prime 200W jest ładowarką dla najbardziej wymagających. Oferuje ona szereg portów, wysoką sprawność, oraz moc, którą trudno spożytkować, nawet jeśli zajmiemy jej wszystkie wyjścia. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:47
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Sprawdziłem dla Was tę 200-watową ładowarkę, a dziś jest w promocji

Duże znaczenie robi jej konstrukcja. Urządzenie jest duże i ciężkie, więc do gniazdka elektrycznego podłączamy je zwykłym kablem ósemkowym. Ten jest zbawienny szczególnie w sytuacjach, w której wolelibyśmy odpiąć urządzenie od prądu. Na przykład podczas wyjazdu lub burzy z piorunami: nie musimy odpinać jej z gniazdka, wystarczy odpiąć od niej kabel.

Dalsza część tekstu pod wideo
Anker Prime 200W  Nie do zajechania

Anker Prime 200W - ładowarka pełna mocy

Do dyspozycji mamy 6 portów: 2 USB-A, z których każdy jest w stanie wykrzesać z siebie maksymalnie 22,5 W w standardzie PD. A także 4 złącza USB-C, a każde z nich jest w stanie oddać maksymalnie 140 W. Co jednak najbardziej istotne, są one równorzędne. Nie ważne, w jakiej konfiguracji je podepniemy, to zawsze każdy z nich będzie w stanie pracować z maksymalną możliwą wydajnością, oczywiście bez przekraczania granicy 200 W.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka sieciowa ANKER ANK45WBLK 45W Czarny
Ładowarka sieciowa ANKER ANK45WBLK 45W Czarny
0 zł
79 zł - najniższa cena
Kup teraz 79 zł
Ładowarka sieciowa ANKER 511 Nano 4 30W Biały
Ładowarka sieciowa ANKER 511 Nano 4 30W Biały
0 zł
119 zł - najniższa cena
Kup teraz 119 zł
Ładowarka sieciowa ANKER 521 Nano Pro 40W Biały
Ładowarka sieciowa ANKER 521 Nano Pro 40W Biały
-21.13 zł
179 zł - najniższa cena
Kup teraz 157.87 zł
Advertisement
Anker Prime 200W  Nie do zajechania

I nie są to tylko przechwałki producenta. Każdy ten aspekt sprawdziłem osobiście, o czym możecie przeczytać w recenzji tego sprzętu. Czy więc polecam ten zakup? Jak najbardziej. Zwłaszcza że dziś Anker Prime 200 W możecie kupić za jedyne 229 zł. Jak na tak mocną i porządną ładowarkę jest to niezwykle atrakcyjna cena. 

Image
telepolis
ładowarki anker Anker Prime Anker Prime 200W
Źródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis