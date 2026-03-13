Sprawdziłem dla Was tę 200-watową ładowarkę, a dziś jest w promocji

Duże znaczenie robi jej konstrukcja. Urządzenie jest duże i ciężkie, więc do gniazdka elektrycznego podłączamy je zwykłym kablem ósemkowym. Ten jest zbawienny szczególnie w sytuacjach, w której wolelibyśmy odpiąć urządzenie od prądu. Na przykład podczas wyjazdu lub burzy z piorunami: nie musimy odpinać jej z gniazdka, wystarczy odpiąć od niej kabel.

Anker Prime 200W - ładowarka pełna mocy

Do dyspozycji mamy 6 portów: 2 USB-A, z których każdy jest w stanie wykrzesać z siebie maksymalnie 22,5 W w standardzie PD. A także 4 złącza USB-C, a każde z nich jest w stanie oddać maksymalnie 140 W. Co jednak najbardziej istotne, są one równorzędne. Nie ważne, w jakiej konfiguracji je podepniemy, to zawsze każdy z nich będzie w stanie pracować z maksymalną możliwą wydajnością, oczywiście bez przekraczania granicy 200 W.