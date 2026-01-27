To najlepsza ładowarka z jaką miałem styczność, a jest 110 zł taniej

Zacznijmy od tego, że do gniazdka podpinamy ją kablem. Co ma rzecz jasna dużo sensu: tak wielki i ciężki kloc siedzący w kontakcie byłby problemem. Tu natomiast możemy wygodnie postawić ją na półce. Co jednak istotne, oferuje ona 200 W mocy, chociaż maksymalnie 140 W na pojedynczym porcie USB-C.

Anker Prime 200W

I nie ma tu znaczenia, którego portu użyjemy. Co więcej, jeśli podłączymy kilka urządzeń, to energia jest rozłożona wedle potrzeb. Nie ma tu sytuacji, w której tylko pierwszy i drugi port są szybkie, a w kolejnych moc spada do śmiesznych poziomów. Sterowanie zasilaniem w Anker Prime 200W jest świetne, o czym dokładniej pisałem w swojej recenzji tego sprzętu.