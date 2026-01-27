Sprzęt

To najlepsza ładowarka z jaką miałem styczność, a jest 110 zł taniej

Anker Prime 200W jest ładowarką dla nawet najbardziej wymagających gadżeciarzy. Przy okazji odpowiednio wycenioną. Dziś jednak może być Wasza za jedyne 249 zł, co jak na jej możliwości jest naprawdę niską ceną.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:23
Zacznijmy od tego, że do gniazdka podpinamy ją kablem. Co ma rzecz jasna dużo sensu: tak wielki i ciężki kloc siedzący w kontakcie byłby problemem. Tu natomiast możemy wygodnie postawić ją na półce. Co jednak istotne, oferuje ona 200 W mocy, chociaż maksymalnie 140 W na pojedynczym porcie USB-C. 

Anker Prime 200W  Nie do zajechania

Anker Prime 200W

I nie ma tu znaczenia, którego portu użyjemy. Co więcej, jeśli podłączymy kilka urządzeń, to energia jest rozłożona wedle potrzeb. Nie ma tu sytuacji, w której tylko pierwszy i drugi port są szybkie, a w kolejnych moc spada do śmiesznych poziomów. Sterowanie zasilaniem w Anker Prime 200W jest świetne, o czym dokładniej pisałem w swojej recenzji tego sprzętu

Ile urządzeń można nią naładować jednocześnie? Aż sześć: dwa przez porty USB-A i cztery przez USB-C. Warto tu podkreślić, że w przypadku USB-A maksymalna moc wynosi 22,5 W, a 140 W jest dostępne tylko na portach USB-C. Całość działa natomiast w zgodzie ze standardem PD 3.1. A wszystko to za jedyne 249 zł. Polecam, naprawdę warto. 

 

ładowarki anker stacja ładowania Anker Prime 200W
Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis