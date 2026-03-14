Instagram stanie się mniej bezpieczny. Usuwa kluczową funkcję

Większość serwisów internetowych i komunikatorów chwali się, że mają szyfrowanie end-to-end, dzięki któremu rozmowy użytkowników są bezpieczne. Tak jest również w przypadku Instagrama, chociaż w tej sytuacji chyba należałoby powiedzieć "było".

Instagram usuwa szyfrowanie wiadomości

Instagram postanowił zrezygnować z szyfrowania end-to-end w przypadku prywatnych wiadomości użytkowników. Z oczywistych powodów serwis nie chwali się tym na prawo i lewo, bo spotkałoby się to z falą krytyki. Nie pojawiła się żadna informacja prasowa. Nie ma też wpisu na oficjalnym blogu. Zamiast tego pojawiła się jedynie krótka informacja w zakładce pomocy.

Z niej dowiadujemy się, że szyfrowanie end-to-end zostanie wyłączone po 8 maja 2026 roku. Od tego momentu prywatne wiadomości, wysyłane przez użytkowników platformy, nie będą już tak bezpieczne. W praktyce oznacza to, że firma Meta (właściciel Instagrama) w teorii będzie mogła czytać nasze rozmowy. Czy będzie to robić? Tego nie wiadomo, ale taka możliwość będzie.

Jeśli ta zmiana dotyczy Twoich rozmów, pojawią się instrukcje dotyczące pobierania plików multimedialnych lub wiadomości, które chcesz zachować. dodaje Instagram.