Instagram stanie się mniej bezpieczny. Usuwa kluczową funkcję

Instagram już wkrótce stanie się mniej bezpieczny dla użytkowników. Platforma podjęła kontrowersyjną decyzję o usunięciu jednej z kluczowych funkcji.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Większość serwisów internetowych i komunikatorów chwali się, że mają szyfrowanie end-to-end, dzięki któremu rozmowy użytkowników są bezpieczne. Tak jest również w przypadku Instagrama, chociaż w tej sytuacji chyba należałoby powiedzieć "było".

Instagram usuwa szyfrowanie wiadomości

Instagram postanowił zrezygnować z szyfrowania end-to-end w przypadku prywatnych wiadomości użytkowników. Z oczywistych powodów serwis nie chwali się tym na prawo i lewo, bo spotkałoby się to z falą krytyki. Nie pojawiła się żadna informacja prasowa. Nie ma też wpisu na oficjalnym blogu. Zamiast tego pojawiła się jedynie krótka informacja w zakładce pomocy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MEIZU Mblu 21 6/128GB 6.79" 90Hz Biały
0 zł
379.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 379.99 zł
Smartfon XIAOMI Poco M8 Pro 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Zielony
0 zł
1449 zł - najniższa cena
Kup teraz 1449 zł
Smartfon APPLE iPhone 14 (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.1" Fioletowy (CPO)
0 zł
3053.68 zł - najniższa cena
Kup teraz 3053.68 zł
Z niej dowiadujemy się, że szyfrowanie end-to-end zostanie wyłączone po 8 maja 2026 roku. Od tego momentu prywatne wiadomości, wysyłane przez użytkowników platformy, nie będą już tak bezpieczne. W praktyce oznacza to, że firma Meta (właściciel Instagrama) w teorii będzie mogła czytać nasze rozmowy. Czy będzie to robić? Tego nie wiadomo, ale taka możliwość będzie.

Jeśli ta zmiana dotyczy Twoich rozmów, pojawią się instrukcje dotyczące pobierania plików multimedialnych lub wiadomości, które chcesz zachować.

dodaje Instagram.

Skąd taka decyzja? Tego nie wiadomo, ale powiedzieć, że jest kontrowersyjna, to jak nic nie powiedzieć. Nadal nasze rozmowy będą szyfrowane na innych platformach firmy Meta, czyli WhatsAppie oraz Messengerze.

instagram szyfrowanie end-to-end Meta
Źródła zdjęć: Luiza Kamalova / Shutterstock.com
Źródła tekstu: GSMArena