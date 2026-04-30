YouTube odpala rewolucyjną funkcję. Już nie musisz płacić

Google poinformował o udostępnieniu nowej funkcji wszystkim użytkowników YouTube'a na telefonach na całym świecie. Z nowości mogą korzystać zarówno użytkownicy Androida, jak i iOS. Przez krótki czas była ona zarezerwowana dla USA.

YouTube: Picture in Picture za darmo

Ta funkcja to Picture in Picture, czyli możliwość uruchomienia małego okna z oglądanym filmem i w tym czasie korzystanie z innych aplikacji na telefonie. Do tej pory mogli tego używać tylko użytkownicy płatnego abonamentu YouTube Premium. Teraz jest ona dostępna dla wszystkich, chociaż należy nadmienić, że z niewielkimi ograniczeniami.

Ograniczenie jest jedno. Użytkownicy korzystający z YouTube'a bezpłatnie, a także abonenci YouTube Premium Lite mogą używać PiP tylko do materiałów niemuzycznych. Oznacza to, że obejrzą w ten sposób filmy różnych twórców, ale już teledysków nie uruchomią w małym oknie. Z kolei osoby korzystające z pełnej wersji YouTube Premium, mogą w ten sposób obejrzeć każdy film na platformie.

Podczas odtwarzania filmu wystarczy przesunąć palcem w górę (lub nacisnąć przycisk ekranu głównego), aby zamknąć aplikację. Film będzie nadal odtwarzany w małym odtwarzaczu, który można przesuwać w dowolne miejsce na ekranie. informuje Google.