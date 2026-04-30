YouTube odpala rewolucyjną funkcję. Już nie musisz płacić

YouTube wyciąga rękę do użytkowników, którzy nie płacą za abonament Premium. Udostępnia im funkcję, która do tej pory wymagał subskrypcji, chociaż z ograniczeniami.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
07:07
YouTube odpala rewolucyjną funkcję. Już nie musisz płacić

Google poinformował o udostępnieniu nowej funkcji wszystkim użytkowników YouTube'a na telefonach na całym świecie. Z nowości mogą korzystać zarówno użytkownicy Androida, jak i iOS. Przez krótki czas była ona zarezerwowana dla USA.

YouTube: Picture in Picture za darmo

Ta funkcja to Picture in Picture, czyli możliwość uruchomienia małego okna z oglądanym filmem i w tym czasie korzystanie z innych aplikacji na telefonie. Do tej pory mogli tego używać tylko użytkownicy płatnego abonamentu YouTube Premium. Teraz jest ona dostępna dla wszystkich, chociaż należy nadmienić, że z niewielkimi ograniczeniami.

Ograniczenie jest jedno. Użytkownicy korzystający z YouTube'a bezpłatnie, a także abonenci YouTube Premium Lite mogą używać PiP tylko do materiałów niemuzycznych. Oznacza to, że obejrzą w ten sposób filmy różnych twórców, ale już teledysków nie uruchomią w małym oknie. Z kolei osoby korzystające z pełnej wersji YouTube Premium, mogą w ten sposób obejrzeć każdy film na platformie.

Podczas odtwarzania filmu wystarczy przesunąć palcem w górę (lub nacisnąć przycisk ekranu głównego), aby zamknąć aplikację. Film będzie nadal odtwarzany w małym odtwarzaczu, który można przesuwać w dowolne miejsce na ekranie.

informuje Google.

Picture in Picture wprowadzane jest na całym świecie, ale etapami. Niektórzy użytkownicy będą musieli poczekać nawet kilka tygodni, aż nowość pojawi się na ich urządzeniach.

Źródła zdjęć: Chayjitti Hongmanee / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google