YouTube odpala rewolucyjną funkcję. Już nie musisz płacić
YouTube wyciąga rękę do użytkowników, którzy nie płacą za abonament Premium. Udostępnia im funkcję, która do tej pory wymagał subskrypcji, chociaż z ograniczeniami.
Google poinformował o udostępnieniu nowej funkcji wszystkim użytkowników YouTube'a na telefonach na całym świecie. Z nowości mogą korzystać zarówno użytkownicy Androida, jak i iOS. Przez krótki czas była ona zarezerwowana dla USA.
YouTube: Picture in Picture za darmo
Ta funkcja to Picture in Picture, czyli możliwość uruchomienia małego okna z oglądanym filmem i w tym czasie korzystanie z innych aplikacji na telefonie. Do tej pory mogli tego używać tylko użytkownicy płatnego abonamentu YouTube Premium. Teraz jest ona dostępna dla wszystkich, chociaż należy nadmienić, że z niewielkimi ograniczeniami.
Ograniczenie jest jedno. Użytkownicy korzystający z YouTube'a bezpłatnie, a także abonenci YouTube Premium Lite mogą używać PiP tylko do materiałów niemuzycznych. Oznacza to, że obejrzą w ten sposób filmy różnych twórców, ale już teledysków nie uruchomią w małym oknie. Z kolei osoby korzystające z pełnej wersji YouTube Premium, mogą w ten sposób obejrzeć każdy film na platformie.
Podczas odtwarzania filmu wystarczy przesunąć palcem w górę (lub nacisnąć przycisk ekranu głównego), aby zamknąć aplikację. Film będzie nadal odtwarzany w małym odtwarzaczu, który można przesuwać w dowolne miejsce na ekranie.
Picture in Picture wprowadzane jest na całym świecie, ale etapami. Niektórzy użytkownicy będą musieli poczekać nawet kilka tygodni, aż nowość pojawi się na ich urządzeniach.