Sprzęt

MacBook z dotykowym ekranem już praktycznie pewny

Czekasz na MacBooka z dotykowym ekranem? Ten ma być już praktycznie pewny. Tak twierdzi bardzo wiarygodny informator.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:12
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MacBook z dotykowym ekranem już praktycznie pewny
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Instant Digital do chiński informator, który ma dobrą historię w kwestii plotek związanych z Apple. Prawdopodobnie ma swoje źródła w łańcuchu dostaw. Teraz twierdzi, że nowy MacBook z dotykowym ekranem na pewno powstanie.

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Apple MacBook z dotykowym ekranem

Pierwsze informacje na temat MacBooka z dotykowym ekranem pojawiły się już w 2023 roku. Wtedy mówił o nim Mark Gurman, który również jest często bardzo dobrze poinformowanym dziennikarzem. Twierdził, że ten będzie miał matrycę OLED i zadebiutuje w 2025 roku. Tak się niestety nie stało, co nie oznacza, że tego typu laptop trafił do kosza.

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Nowy MacBook Pro z dotykowym ekranem ma korzystać z nowej generacji układów Apple, czyli M6 Pro oraz M6 Max. Poza tym ma zaoferować matrycę OLED, Dynamic Osland oraz cieńszą obudowę. Nie można też wykluczyć, że zostanie on zaprezentowany jako najwyższy i najlepszy model w ofercie, czyli MacBook Ultra (pierwszym urządzeniem z tej serii ma być składany iPhone).

Apple nie ma reklamować nowego MacBooka hasłem "touch-firts", jak w przypadku iPada. Firma z Cupertino ma raczej twierdzić, że będzie on przyjazny obsłudze za pomocą dotyku, ale nie ma to być główny sposób obsługi.

Na razie nie wiadomo, kiedy MacBook z dotykowym ekranem trafi do sprzedaży.

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telepolis
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Źródła zdjęć: aapsky / Shutterstock.com
Źródła tekstu: MacRumors