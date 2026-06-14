Samsung Galaxy Watch Ultra 2 z dużo lepszą baterią, ale czy to coś zmieni?

Zegarki z serii Galaxy Watch nigdy nie charakteryzowały się długi czasem pracy na baterii. Nie zmieniły tego nawet modele Ultra, w których można liczyć na około 2 dni działania z dala od ładowarki. Nowy model ma być pod tym względem poprawiony, ale na rewolucję nie ma co liczyć.

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Nowy Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ma mieć o około 35 proc. większą baterię od swojego poprzednika. Akumulator o pojemności 590 mAh, który znajduje się w aktualnych modelach, ma zostać zastąpiony przez ogniowo 784 mAh. To powinno znacząco wydłużyć czas pracy.

Problem w tym, że nawet poprawa o 50 proc. niewiele w tej kwestii zmieni. Galaxy Watch Ultra działają około 2 dni. Druga generacja może w takim wypadku podziałać przez 3 dni (w zależności od użytkowania). To nadal dużo mniej niż Garminy czy Amazfity, które trzeba ładować nawet co 2 tygodnie.