Sprzęt

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 z dużo lepszą baterią, ale czy to coś zmieni?

Galaxy Watch Ultra 2 ma mieć lepszą baterię od swoich poprzedników. Jednak czy to wystarczy?

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:03
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Samsung Galaxy Watch Ultra 2 z dużo lepszą baterią, ale czy to coś zmieni?
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Zegarki z serii Galaxy Watch nigdy nie charakteryzowały się długi czasem pracy na baterii. Nie zmieniły tego nawet modele Ultra, w których można liczyć na około 2 dni działania z dala od ładowarki. Nowy model ma być pod tym względem poprawiony, ale na rewolucję nie ma co liczyć.

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Nowy Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ma mieć o około 35 proc. większą baterię od swojego poprzednika. Akumulator o pojemności 590 mAh, który znajduje się w aktualnych modelach, ma zostać zastąpiony przez ogniowo 784 mAh. To powinno znacząco wydłużyć czas pracy.

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Problem w tym, że nawet poprawa o 50 proc. niewiele w tej kwestii zmieni. Galaxy Watch Ultra działają około 2 dni. Druga generacja może w takim wypadku podziałać przez 3 dni (w zależności od użytkowania). To nadal dużo mniej niż Garminy czy Amazfity, które trzeba ładować nawet co 2 tygodnie.

Poza tym Galaxy Watch Ultra 2 ma korzystać z układów Qualcomm Snapdragon Wear Elite zamiast Exynos W1000. Według plotek zegarek będzie też miał wbudowany moduł 5G. Premiera prawdopodobnie odbędzie się w lipcu.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Ruslan Lytvyn / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends