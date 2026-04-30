Chińczycy nie czekają na USA. Własne układy sprzedają się coraz lepiej
Mimo iż NVIDIA pozostaje liderem na rynku sztucznej inteligencji, to Państwo Środka coraz bardziej się uniezależnia. Chociaż nadal są spore braki.
Chińscy producenci coraz mocniej korzystają na napięciach między USA i Chinami. Cambricon Technologies oraz MetaX Integrated Circuits pokazały wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku i w obu przypadkach widać wyraźny wzrost popytu na lokalne akceleratory AI. To kolejny sygnał, że pozycja NVIDII w Państwie Środka słabnie, choć pod względem wydajności chińskie rozwiązania nadal są daleko za najnowszymi układami od Zielonych.
NVIDIA wciąż kontroluje około 60% chińskiego rynku
Największe wrażenie robi Cambricon, który w pierwszym kwartale osiągnął 2,89 miliarda juanów przychodu, czyli około 1,6 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 160% rok do roku. Zysk netto firmy wzrósł jeszcze mocniej, bo o 185%, do 1 miliarda juanów, czyli około 550 milionów złotych. To duża zmiana dla spółki, która jeszcze niedawno była nierentowna, a na początku 2024 roku dodatkowo straciła Huawei jako ważnego klienta.
Jak donoszą chińskie media, głównym klientem jest firma ByteDance, do której należy TikTok. W ubiegłym roku generowała ona aż 80% sprzedaży Cambricon, głównie za sprawą zamówienia około 200 tysięcy układów Siyuan 590. W kolejce po chińskie akceleratory AI ma ustawiać się również Alibaba. Firma korzysta też z mocnego poparcia i pomocy chińskich władz.
Cambricon planuje w 2026 roku dostarczyć 500 tysięcy akceleratorów AI, podczas gdy w 2025 roku miało to być około 116 tysięcy sztuk. Problemem może być jednak produkcja. Realizacja tak ambitnego celu zależy od możliwości SMIC, szczególnie w procesie klasy 7 nm, gdzie uzyski miały wynosić żałosne około 20% (branżową normą jest 60% lub więcej).
Dużo mniejszym graczem pozostaje MetaX, firma założona w 2020 roku przez byłych inżynierów AMD. Spółka zanotowała w pierwszym kwartale 561,9 miliona juanów przychodu, czyli około 310 milionów złotych. Oznacza to wzrost o 75% rok do roku, ale firma wciąż nie zarabia. Strata netto wyniosła 98,8 miliona juanów, czyli około 54 miliony złotych.
Zmiany w Chinach są jednak wyraźne. Jeszcze przed sankcjami NVIDIA miała kontrolować nawet 95% rynku, a obecnie jej udział spadł do okolic 60%. Analitycy Bernstein przewidują, że w kolejnych latach będzie tylko gorzej, jeśli lokalne firmy utrzymają tempo rozwoju i zwiększą skalę produkcji.