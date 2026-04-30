Chińczycy nie czekają na USA. Własne układy sprzedają się coraz lepiej

Chińscy producenci coraz mocniej korzystają na napięciach między USA i Chinami. Cambricon Technologies oraz MetaX Integrated Circuits pokazały wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku i w obu przypadkach widać wyraźny wzrost popytu na lokalne akceleratory AI. To kolejny sygnał, że pozycja NVIDII w Państwie Środka słabnie, choć pod względem wydajności chińskie rozwiązania nadal są daleko za najnowszymi układami od Zielonych.

Dalsza część tekstu pod wideo

NVIDIA wciąż kontroluje około 60% chińskiego rynku

Największe wrażenie robi Cambricon, który w pierwszym kwartale osiągnął 2,89 miliarda juanów przychodu, czyli około 1,6 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 160% rok do roku. Zysk netto firmy wzrósł jeszcze mocniej, bo o 185%, do 1 miliarda juanów, czyli około 550 milionów złotych. To duża zmiana dla spółki, która jeszcze niedawno była nierentowna, a na początku 2024 roku dodatkowo straciła Huawei jako ważnego klienta.

Jak donoszą chińskie media, głównym klientem jest firma ByteDance, do której należy TikTok. W ubiegłym roku generowała ona aż 80% sprzedaży Cambricon, głównie za sprawą zamówienia około 200 tysięcy układów Siyuan 590. W kolejce po chińskie akceleratory AI ma ustawiać się również Alibaba. Firma korzysta też z mocnego poparcia i pomocy chińskich władz.

Cambricon planuje w 2026 roku dostarczyć 500 tysięcy akceleratorów AI, podczas gdy w 2025 roku miało to być około 116 tysięcy sztuk. Problemem może być jednak produkcja. Realizacja tak ambitnego celu zależy od możliwości SMIC, szczególnie w procesie klasy 7 nm, gdzie uzyski miały wynosić żałosne około 20% (branżową normą jest 60% lub więcej).

Dużo mniejszym graczem pozostaje MetaX, firma założona w 2020 roku przez byłych inżynierów AMD. Spółka zanotowała w pierwszym kwartale 561,9 miliona juanów przychodu, czyli około 310 milionów złotych. Oznacza to wzrost o 75% rok do roku, ale firma wciąż nie zarabia. Strata netto wyniosła 98,8 miliona juanów, czyli około 54 miliony złotych.