SkyShowtime Polska przechwycił wielki hit science fiction. W końcu

Bugonia na SkyShowtime. W końcu

Ta głośna produkcja z 2025 roku to nie tylko czyste science fiction. Film, w umiejętny sposób, łączy w sobie elementy sci-fi, thrillera, komedii i dramatu. Za reżyserię wziął się Yorgos Lanthimos, wybitny grecki reżyser, uznawany za kluczową postać postmodernistycznego nurtu, zwanego "Grecką Falą Dziwactwa". Do jego dzieł należą: "Biedne istoty", "Faworyta" oraz "Lobster". Jego twórczość wyróżnia się nie tylko specyficznym stylem wizualnym, ale też charakterystycznym chłodnym podejściem do emocji. Nie da się także nie zauważyć, że ulubioną aktorką reżysera jest wspomniana wcześniej Emma Stone, Colin Farrel, Olivia Colman i Willem Dafoe.