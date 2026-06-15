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SkyShowtime Polska przechwycił wielki hit science fiction. W końcu

"Bugonia", głośny film sci-fi Yorgosa Lanthimosa, trafił właśnie do oferty SkyShowtime Polska. W końcu widzowie będą mogli obejrzeć ten wielki hit z Emmą Stone w roli głównej, w zaciszu domowej kanapy. A jest tu na czym zawiesić oko. To prawdziwa uczta dla fanów teorii spiskowych. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:56
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SkyShowtime Polska przechwycił wielki hit science fiction. W końcu
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Bugonia na SkyShowtime. W końcu

Ta głośna produkcja z 2025 roku to nie tylko czyste science fiction. Film, w umiejętny sposób, łączy w sobie elementy sci-fi, thrillera, komedii i dramatu. Za reżyserię wziął się Yorgos Lanthimos, wybitny grecki reżyser, uznawany za kluczową postać postmodernistycznego nurtu, zwanego "Grecką Falą Dziwactwa". Do jego dzieł należą: "Biedne istoty", "Faworyta" oraz "Lobster". Jego twórczość wyróżnia się nie tylko specyficznym stylem wizualnym, ale też charakterystycznym chłodnym podejściem do emocji. Nie da się także nie zauważyć, że ulubioną aktorką reżysera jest wspomniana wcześniej Emma Stone, Colin Farrel, Olivia Colman i Willem Dafoe. 

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Bugonia - kolejny film o kosmitach?

Fabuła śledzi dwóch mężczyzn z obsesją na punkcie teorii spiskowych, którzy porywają potężną szefową korporacji farmaceutycznej (Emma Stone). Są przekonani, że kobieta jest kosmitką, która planuje zniszczenie Ziemi.

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"Bugonia" to remake kultowego koreańskiego obrazu "Save the Green Planet!" z 2003 roku. Film został doceniony przez krytyków i zdobył 4 nominacje do Oscara. 

"Bugonia" trafiła do oferty SkyShowtime Polska 13 czerwca 2026. 

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Źródła zdjęć: Universal Pictures
Źródła tekstu: SkyShowtime