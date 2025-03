Max przechwycił wielki hit. Obejrzymy go już 28 marca

"Biedne istoty" to film, którego po kinowym debiucie w 2023 roku ,można było jedynie obejrzeć na Disney+, za chwilę trafi do Max. I to jest bardzo zadowalająca wiadomość zarówno dla miłośników talentu Emmy Stone, jak i alternatywnych i lekko dziwacznych produkcji.

"Biedne istoty" to film, którego reżyserem jest Yórgos Lánthimos. W głównych rolach natomiast wystąpili: Emma Stone, Mark Ruffalo i Willem Dafoe. Przypomnijmy, że produkcja zgarnęła aż cztery Oscary. I z tych oto powodów chociażby warto ją obejrzeć. Film zwyciężył w kategoriach: za najlepszą aktorkę pierwszoplanową, charakteryzację i fryzury, scenografię oraz najlepsze kostiumy. To są niezbite dowody na to, że film jest zrealizowany z niesłychanym rozmachem i niezwykle widowiskowy.

"Biedne istoty" o czym opowiada film?

Film jest historią Belli Baxter ( w tej roli Emma Stone), a właściwie historią jej ewolucji. Bella to młoda kobieta, która zostaje przywrócona do życia przez szalonego, aczkolwiek genialnego, naukowca Godwina Baxtera ( w tej roli Wilem Dafoe). Sprawia on, że Bella uczy się na nowo życia, ale z czasem chce go również doświadczać. I tu zaczynają się nie lada problemy. Kobieta rusza w podróż w towarzystwie rozpustnego prawnika i walczy o swoją niezależność, tak jak potrafi najlepiej.