Polskie 11 bit studios się przyznało. Użyli AI do stworzenia gry

11 bit studios oficjalnie potwierdziło, że w trakcie prac nad "The Alters" wykorzystano generatywną sztuczną inteligencję. Choć część z tych materiałów miała być jedynie tymczasowa i nigdy nie trafić do finalnej wersji gry, inne zostały użyte celowo ze względu na ograniczenia czasowe. Najbardziej niepokoi jednak brak wcześniejszej informacji o zastosowaniu tej technologii, co może naruszać zasady platformy Steam.