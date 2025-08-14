Wielki hit Netflixa powraca we wrześniu. Twórcy uchylają rąbka tajemnicy

Pierwsza część drugiego sezonu Wednesday zadebiutowała 6 sierpnia i błyskawicznie wspięła się na pierwsze miejsce listy najchętniej oglądanych produkcji Netflixa w 90 krajach. To dopiero przedsmak mrocznej uczty – finałowe odcinki sezonu trafią do serwisu 3 września. Netflix zaprezentował trailer i zdjęcia.

Serial Wednesday zadebiutował w 2022 roku i natychmiast stał się globalnym fenomenem bijącym rekordy oglądalności. Produkcja zdobyła 1. miejsce na liście najpopularniejszych anglojęzycznych tytułów Netflixa wszech czasów i utrzymywała się w globalnym TOP 10 przez 20 tygodni.

Produkcja została zrealizowana we współpracy z wizjonerem kina – Timem Burtonem. Serial zachwycił widzów błyskotliwym, nieoczywistym humorem i gotyckim urokiem Wednesday Addams, w którą wcieliła się Jenna Ortega. Aktorka zyskała gigantyczne rzesze fanów – liczba obserwujących Jennę Ortegę na Instagramie wzrosła po premierze pierwszego sezonu z 9 do aż 37 milionów, co jest wystarczającym świadectwem popularności tytułu. Serial zdobył też uznanie krytyków na całym świecie, gromadząc 50 nominacji i 17 nagród, w tym Emmy, Złote Globy i SAG Awards.

Twórcy i Netflix potwierdzili powstanie trzeciej serii. Tymczasem drugi sezon Wednesday powraca w dwóch częściach – część 1 zadebiutowała 6 sierpnia, część 2 pojawi się w Netflixie 3 września.

Co się dzieje w drugim sezonie?