To urządzenie grzeje wodę i… zarabia pieniądze.
Nowy gadżet pokazuje, że domowe AGD może być sprytniejsze, niż myślimy.
Brzmi jak żart, ale właśnie na CES 2026 zadebiutował bojler inny niż wszystkie.
Bitcoin w Twoim bojlerze
Superheat H1 to nowy typ domowego podgrzewacza wody, który wykorzystuje ciepło odpadowe z kopania Bitcoina. Zamiast klasycznej grzałki ma w środku układ ASIC, który podczas pracy generuje ciepło – i to właśnie ono ogrzewa wodę. Producent twierdzi, że urządzenie zużywa podobną ilość energii co zwykły elektryczny bojler, ale jednocześnie potrafi zarobić nawet 1000 dolarów rocznie w BTC.
W praktyce oznacza to, że inwestycja 2000 dolarów może zwrócić się w dwa lata, a rachunki za podgrzewanie wody spadają nawet o 80%. H1 ma działać około 10 lat, czyli mniej więcej tyle, ile standardowy domowy boiler. Firma podkreśla też skalowalność: w dużych budynkach, hotelach czy blokach z setkami mieszkań urządzenia mogą pracować równolegle. Według wyliczeń Superheat, 700‑mieszkaniowa wspólnota mogłaby wygenerować nawet 980 tys. dolarów rocznie.
Pomysł nie wziął się znikąd. Chłodzenie sprzętu do kopania kryptowalut jest jednym z największych kosztów centrów danych. Tutaj ta sama energia, która normalnie byłaby marnowana, trafia do domowej instalacji wodnej. Producent nazywa to dual-value operation – jedno źródło energii, dwa zyski: ciepła woda i pasywny dochód.
Oczywiście wszystko zależy od kursu Bitcoina, który potrafi skakać jak na trampolinie. W ostatnich miesiącach wahał się między 75 a 125 tys. dolarów, a prognozy na 2026 rok prezentują podobnie szeroki rozstrzał. Im wyższa cena BTC, tym szybciej H1 zarabia na siebie. Im niższa – tym bardziej staje się po prostu sprytnym, energooszczędnym bojlerem.
Superheat H1 to jedna z najbardziej nietypowych nowinek z CES 2026. Domowy podgrzewacz wody, który nie tylko grzeje, ale też zarabia. Łączy świat kryptowalut z codzienną domową funkcjonalnością i chce nam sprzedać wizję tego, ciepło odpadowe może mieć realną wartość. Nawet jeśli kurs BTC będzie kapryśny, sam pomysł na wykorzystanie energii, która zwykle się marnuje, jest zaskakująco logiczny i… całkiem atrakcyjny. Trudno jednak tutaj oszacować realną użyteczność bez długofalowych testów.