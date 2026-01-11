To urządzenie grzeje wodę i… zarabia pieniądze.

Bitcoin w Twoim bojlerze

Superheat H1 to nowy typ domowego podgrzewacza wody, który wykorzystuje ciepło odpadowe z kopania Bitcoina. Zamiast klasycznej grzałki ma w środku układ ASIC, który podczas pracy generuje ciepło – i to właśnie ono ogrzewa wodę. Producent twierdzi, że urządzenie zużywa podobną ilość energii co zwykły elektryczny bojler, ale jednocześnie potrafi zarobić nawet 1000 dolarów rocznie w BTC.

W praktyce oznacza to, że inwestycja 2000 dolarów może zwrócić się w dwa lata, a rachunki za podgrzewanie wody spadają nawet o 80%. H1 ma działać około 10 lat, czyli mniej więcej tyle, ile standardowy domowy boiler. Firma podkreśla też skalowalność: w dużych budynkach, hotelach czy blokach z setkami mieszkań urządzenia mogą pracować równolegle. Według wyliczeń Superheat, 700‑mieszkaniowa wspólnota mogłaby wygenerować nawet 980 tys. dolarów rocznie.

Pomysł nie wziął się znikąd. Chłodzenie sprzętu do kopania kryptowalut jest jednym z największych kosztów centrów danych. Tutaj ta sama energia, która normalnie byłaby marnowana, trafia do domowej instalacji wodnej. Producent nazywa to dual-value operation – jedno źródło energii, dwa zyski: ciepła woda i pasywny dochód.

Oczywiście wszystko zależy od kursu Bitcoina, który potrafi skakać jak na trampolinie. W ostatnich miesiącach wahał się między 75 a 125 tys. dolarów, a prognozy na 2026 rok prezentują podobnie szeroki rozstrzał. Im wyższa cena BTC, tym szybciej H1 zarabia na siebie. Im niższa – tym bardziej staje się po prostu sprytnym, energooszczędnym bojlerem.