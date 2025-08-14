Urządzenia T‑Mobile łączą styl, moc i inteligencję

Wyobraź sobie, że masz u boku kogoś, kto jednym pstryknięciem palców zaplanuje Ci spotkania, podpowie genialny przepis na obiad, a wieczorem pomoże dziecku odrobić trudne zadanie z matematyki. Brzmi jak luksus? T-Mobile udowadnia, że to już przeszłość. Dzięki najnowszym urządzeniom, T Phone 3 i T Tablet 2, świat inteligentnych udogodnień stoi przed Tobą otworem.

Sztuczna inteligencja, która naprawdę Cię rozumie

Sercem nowych urządzeń jest specjalnie dostosowana aplikacja Perplexity Assistant. Nie jest to kolejna skomplikowana funkcja, ale Twój nowy, wszechstronny pomocnik, którego uruchomisz w sekundę, klikając dwukrotnie przycisk zasilania lub naciskając magentowy przycisk na ekranie blokady.

Czego możesz od niego oczekiwać? Praktycznie wszystkiego. Może stać się Twoim osobistym biurem podróży, które zaplanuje trasę wycieczki i zarezerwuje stolik w restauracji przez OpenTable. Chwilę później wcieli się w rolę tłumacza, trenera personalnego czy korepetytora. Wystarczy, że zadasz pytanie – głosowo lub tekstowo – a on, korzystając z zainstalowanych aplikacji, zajmie się resztą.

Asystent Perplexity jest dostępny na nowych urządzeniach sygnowanych marką T-Mobile. To T Phone 3 oraz T Tablet 2.

T Phone 3 - moc i styl w parze z AI

T-Phone 3 to oczywiście nie tylko inteligentny asystent, służący Ci pomocą w każdej sytuacji. To również świetny sprzęt do używania na co dzień. Smartfon bardzo dobrze się prezentuje w swoim matowym wykończeniu. Obudowa dzięki temu nie jest śliska i bardzo dobrze leży w dłoni. Zapewnia też urządzeniu odporność na kurz i zachlapanie.

Po odblokowaniu smartfonu wita nas duży, 6,6-calowy wyświetlacz FullHD+ 120 Hz. Obraz na nim wygląda zjawiskowo dzięki odpowiednio nasyconym kolorom. Jest też czytelny nawet w słoneczny, letni dzień na plaży czy w górach.

Snapdragon 6 Gen 3 i 6 GB RAM-u zapewniają płynne działanie interfejsu systemowego oraz zainstalowanych na pokładzie aplikacji i gier. Pamięci na dane jest „tylko” 128 GB, ale możesz ją łatwo rozszerzyć nawet do 2 TB dzięki przy pomocy karty microSD. Nie zabrakło tu też możliwości skorzystania z superszybkiego Internetu mobilnego 5G Bardziej.

T Phone 3 umożliwia uchwycenie każdej ważnej chwili na zdjęciu. Służy temu główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, wyposażony między innymi w optyczną stabilizację obrazu oraz wsparcie ze strony sztucznej inteligencji. Aplikacja Picsart umożliwia kreatywną edycję zdjęć, od zmiany tła po tworzenie awatarów.

T-Mobile nie zapomniał też o planecie. Nowy smartfon otrzymał certyfikat #GreenMagenta i doskonały wynik 90/100 w rankingu ekologicznym. Użytkownicy mogą też liczyć na 3 aktualizacje systemu operacyjnego oraz dodatkowe 5 lat aktualizacji zabezpieczeń.

T Tablet 2 – Twoje okno na świat, przyjazne dla oczu

Obok smartfonu, wśród nowości w T-Mobile pojawił się również T Tablet 2. Urządzenie ma przyjemną w dotyku, odporną na kurz i zachlapanie obudowę, jednak jego największy atut znajduje się z przodu.

Chodzi oczywiście o duży, 10,1-calowy ekran w technologii TCL NXTPAPER. Dba ona o Twój wzrok i sprawia, że czytanie staje się znacznie bardziej komfortowe. Matowa powierzchnia odbija mniej światła, a gdy aktywujesz tryb czytania, całość będzie wyglądać jak strona w książce.

Ekran tabletu jest kompatybilny z rysikiem T-Pen, co dodatkowo rozszerza jego możliwości. Możesz na nim swobodnie rysować lub robić odręczne notatki, a wynik swojej pracy przesłać znajomym czy współpracownikom na przykład za pomocą superszybkiej sieci 5G Bardziej. T Tablet 2 też ją obsługuje.

Płynne działanie oraz 3 aktualizacje systemu i dodatkowe 5 lat aktualizacji zabezpieczeń to kolejne atuty tabletu.

Technologia przyszłości w cenie, która Cię zaskoczy

T-Mobile udowadnia, że innowacje nie muszą być drogie. Nowy T Phone 3 5G w zestawie ze słuchawkami ANC TWE220 i etui w prezencie może być Twój już za 40 zł miesięcznie przy wpłacie tylko 9 zł na start. Jeśli wolisz go kupić bez umowy, jego cena wyniesie 969 zł.

Z kolei T Tablet 2 jest dostępny już od 1 zł dla klientów posiadających inną usługę w T-Mobile, w ofercie z nielimitowanym Internetem 5G Bardziej. Jego cena bez kontraktu zaczyna się od 1209 zł i wzrasta do 1379 zł w zestawie z rysikiem i etui.

Decydując się na którekolwiek z urządzeń, otrzymasz w prezencie dostęp do Perplexity Pro aż na 18 miesięcy. To świetna okazja, by bez żadnych obaw zanurzyć się w świecie sztucznej inteligencji i odkryć jej możliwości w bezpiecznym środowisku, jakie zapewnia T-Mobile.