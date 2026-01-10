NVIDIA ukradła ważnego speca z Google. To historyczna zmiana

NVIDIA wzmacnia swoje szeregi w kluczowym momencie rozwoju firmy. Jak donosi The Wall Street Journal, producent kart graficznych i akceleratorów AI zatrudnił Alison Wagonfeld, związaną wcześniej przez wiele lat z Google, na stanowisko pierwszego w historii Zielonych Chief Marketing Officer.

Ruch ten ma odciążyć CEO NVIDII, Jensena Huanga

Jest to o tyle ciekawe, że NVIDIA od lat słynie z dopracowanego marketingu i komunikacji, ale formalnie nie miała osoby z tytułem CMO, a obowiązki były rozproszone w strukturze firmy. Teraz ma się to zmienić - Wagonfeld ma przejąć nadzór nad całym tym obszarem oraz skonsolidować kompetencje, które wcześniej były podzielone między różne zespoły.

Nowa CMO ma rozpocząć pracę w lutym 2026 i raportować bezpośrednio do CEO, Jensena Huanga. Sama Wagonfeld potwierdziła transfer we wpisie na platformie LinkedIn, informując, że z Google odejdzie pod koniec stycznia.

Wagonfeld spędziła w Google blisko dekadę i odpowiadała m.in. za marketing Google Cloud, czyli biznesu typowo B2B - a to dobrze pasuje do tego, czym dziś jest NVIDIA: dostawcą technologii dla największych graczy na rynku, którzy budują i kupują infrastrukturę do sztucznej inteligencji.