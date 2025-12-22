Sponsorowane

Kino we własnym domu? Zrób sobie prezent w te święta

Uwielbiacie kinowe wrażenia podczas oglądania filmów? A może szukacie nowego sposobu, by jeszcze bardziej cieszyć się ulubioną muzyką? W te święta czas zrobić sobie prezent, a Sharp ma kilka propozycji.

Czasem najlepsze prezenty świąteczne to te, które robimy sami sobie. Wytrwaliście w noworocznych postanowieniach? Osiągnęliście wszystko, co sobie zaplanowaliście? Może po prostu przetrwaliście ten rok mimo licznych wyzwań, które stanęły na Waszej drodze? W takim razie zasłużyliście na prezent.

Jeśli nie macie pomysłu, jak taki upominek od siebie dla siebie mógłby wyglądać, to w portfolio marki Sharp można znaleźć kilka ciekawych propozycji. Myślę, że bez trudu znajdziecie wśród nich coś dla siebie, szczególnie jeśli cenicie sobie dobre kino oraz autentyczny kontakt z muzyką.

Soundbary Sharp z serii Q

Jeśli obok swojego telewizora nadal nie macie soundbara, to właśnie macie dobrą okazję, żeby to zmienić.  Modele Sharp z serii Q to prawdopodobnie najlepszy prezent dla każdego, kto chciałby cieszyć się rewelacyjnym dźwiękiem podczas oglądania filmów i seriali.

Kino we własnym domu? Zrób sobie prezent w te święta

Ich najważniejszy atut? Wbrew pozorom nie brzmienie, choć żeby była jasność – producent bynajmniej tego obszaru nie zaniedbał. Soundbary dostępne są w kilku konfiguracjach: od HT-SBW53121 w układzie 3.1.2 z subwooferem bezprzewodowym aż po pełen zestaw kina domowego 7.1.4, który uzyskujemy po połączeniu modelu HT-SBW55121 z dedykowanymi tylnymi głośnikami. Oprócz tego wszystkie urządzenia z serii Q obsługują formaty Dolby Atmos i DTS:X, a ich brzmienie zostało dostrojone przez ekspertów z firmy Devialet.

Kino we własnym domu? Zrób sobie prezent w te święta

Tym bardziej warto docenić, że wygląd tego sprzętu potrafi zrobić jeszcze lepsze wrażenie niż dochodzące z głośników dźwięki. Soundbary z serii Q wyróżniają się swoją minimalistyczną, a przy tym elegancką i nowoczesną stylistyką. Świetnie pasują do większości nowoczesnych salonów, nie tyle wtapiając się w tło, co stanowiąc gustowny element, na którym można zawiesić oko. Dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych – srebrnej i czarnej.

Kino we własnym domu? Zrób sobie prezent w te święta

O jakości rozwiązań z Sharp z serii Q niech świadczy fakt, że zestaw soundbar HT-SBW55121 z bezprzewodowymi głośnikami tylnymi HT-SRP52021 został wyróżniony prestiżową nagrodą EISA Best Soundbar System 2025-2026. To idealny prezent dla każdego, kto ceni sobie spektakularne wrażenia podczas oglądania filmów i grania w gry na konsoli.

Telewizory Sharp AQUOS miniLED z serii JP

Soundbar trzeba jednak do czegoś podłączyć. No a skoro o tym mowa, równie dobrym pomysłem może się okazać nowy telewizor. Tym bardziej że w ofercie firmy Sharp znajdziemy urządzenia z linii Sharp AQUOS miniLED JP, które łączą ogień z wodą: jakość sprzętu premium z rozsądną ceną.

Kino we własnym domu? Zrób sobie prezent w te święta

Najważniejsze, co wyróżnia ten sprzęt, to doskonała jakość obrazu, gwarantowana przez połączenie podświetlenia miniLED z technologią QLED Quantum Dot. W efekcie dostajemy rewelacyjny kontrast i bardzo dobre kolory – połączenie, którego nie powstydziłyby się cenione panele OLED. W połączeniu ze wsparciem dla Dolby Vision oraz HDR10 możemy liczyć na doskonałe wrażenia wizualne w filmach i grach, a funkcja AQUOS Smooth Motion ma zapewniać jeszcze lepszą płynność w dynamicznych scenach.

Kino we własnym domu? Zrób sobie prezent w te święta

Co więcej, nawet w tak rozsądnie wycenionych produktach producent zatroszczył się o wysoką jakość audio prosto z pudełka (czy raczej z „pudła”, biorąc pod uwagę gabaryty). Telewizory wyposażono w wysokiej klasy głośniki, które dostrojono we współpracy ze specjalistami z firmy Harman/Kardon. Nie zabrakło też wsparcia dla Dolby Atmos.

Myślę, że telewizory Sharp AQUOS miniLED z serii JP to taki sprzęt, z którego ucieszy się cała rodzina. Nieważne, czy robimy maraton ulubionego serialu, cieszymy się sportowymi wrażeniami czy rywalizujemy podczas gry na konsoli, tutaj każde z tych zastosowań zyskuje idealną oprawę.

Gramofon Sharp RP-TT100

Jeśli natomiast szukalibyście czegoś nieco bardziej subtelnego, ale za to aż ociekającego klimatem, warto rzucić okiem na gramofon Sharp RP-TT100.

Kino we własnym domu? Zrób sobie prezent w te święta

W dużym skrócie, to taki powrót do klasyki, ale w nowoczesnym wydaniu. Sharp RP-TT100 pozwala cieszyć się unikalnym brzmieniem winyli dzięki w pełni automatycznemu ramieniu, wkładce Audio-Technica i stabilnemu napędowi paskowemu, nie rezygnując przy tym z wygodnych rozwiązań pokroju łączności Bluetooth 5.4. 

Kino we własnym domu? Zrób sobie prezent w te święta

Wbudowany przedwzmacniacz pozwala podłączyć gramofon bezpośrednio do aktywnych kolumn lub systemu audio, dzięki czemu wejście w świat analogowego brzmienia jest proste i wygodne. Jeśli chcemy rozbudować zestaw, możemy połączyć go również z tradycyjnym amplitunerem za pomocą wyjścia RCA. W ten sposób możemy zamienić ten elegancki gadżet w centralny element naszej prywatnej sali koncertowej.

Myślę, że to taki sprzęt, z którego ucieszy się wiele osób: począwszy od ludzi, którzy z nostalgią pamiętają czasy słuchania winylów w młodości, poprzez początkujących audiofilów szukających łatwego punktu wejścia w świat analogowego audio, aż po młodzież, która chciałaby spróbować muzyki w nieco inny sposób niż ten oferowany przez platformy streamingowe. Jestem przekonany, że każdy odnajdzie swój własny powód, dla którego taki gadżet powinien stanąć w jego mieszkaniu.

Wyjątkowy prezent dla każdego – także dla siebie

Nieważne, czy szukacie prezentu dla bliskich, czy faktycznie planujecie sprawić upominek samym sobie – jestem przekonany, że któraś z propozycji firmy Sharp sprawdzi się w tej roli doskonale. W końcu wszyscy lubimy cieszyć się filmami i muzyką w najlepszym możliwym wydaniu, prawda? 

A nawet jeśli nie, to w ofercie producenta na pewno znajdziecie coś, co sprawi Wam lub Waszym bliskim masę frajdy. Wystarczy zajrzeć na jego stronę i wybrać coś dla siebie.

