Sprzęt

Ten telewizor to gigant. Nie tylko liczba cali powala

Firma TCL ujawniła swój telewizor RM9L z wysokiej półki. Będzie on dostępny w rekordowo dużym calażu, a wyróżnia go również niesamowity poziom jasności.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 10:46
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten telewizor to gigant. Nie tylko liczba cali powala

115 cali i 9000 cd/m2

TCL RM9L to jeden z najlepszych telewizorów w portfolio chińskiego giganta na rok 2026. Jest to następca zeszłorocznego C9K i wszystko wskazuje na to, że w Europie również będzie obowiązywać nazwa RM9L, która jest oznaczeniem na Amerykę. 

Dalsza część tekstu pod wideo

RM9L to seria wyposażona w matrycę LCD z podświetleniem RGB miniLED, dostępna w dużym calażu - aż 85, 98 lub 115 cd/m2. Cechą wyróżniającą te nowe telewizory to bardzo wysoka szczytowa jasność, bo aż 9000 cd/m2. To jeszcze nie wszystko - do tego dochodzi niesamowicie dobre pokrycie kolorów - 100% w przestrzeni BT.2020. Takie pokrycie kolorów było zarezerwowane do tej pory dla monitorów referencyjnych. TCL zastosował matrycę typu VA w swojej ulepszonej wersji WHVA 2.0 - z szerszymi kątami widzenia

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PANASONIC TV-43W85BEZ 43" QLED 4K 120Hz VRR Fire TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor PANASONIC TV-43W85BEZ 43" QLED 4K 120Hz VRR Fire TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Telewizor HISENSE 55U78Q Pro 55" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 + Soundbar HISENSE U3120G Czarny 3.1.2-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, HDMI eARC, Bluetooth, Dolny Atmos, DTS:X
Telewizor HISENSE 55U78Q Pro 55" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 + Soundbar HISENSE U3120G Czarny 3.1.2-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, HDMI eARC, Bluetooth, Dolny Atmos, DTS:X
0 zł
4999.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999.98 zł
Telewizor HISENSE 75U7NQ 75" MINILED 4K 144Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 75U7NQ 75" MINILED 4K 144Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-500.99 zł
4999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Advertisement

Dodatkowe funkcje to 4K przy 144 Hz odświeżaniu (które można zwiększyć do 288 Hz przy 1080p), cztery porty HDMI 2.1, obsługa Dolby Atmos, system dźwięku Bang & Olufsen oraz nowy procesor obrazu AiPQ Pro. Warto wspomnieć, że taka liczba stref wygaszania jest wyzwaniem technologicznym, gdyż każdy czerwony, niebieski i zielony LED musi być indywidualnie kontrolowany w każdej strefie - a to wymaga więcej mocy obliczeniowej i bardziej zaawansowane układy.

Naturalnie TV będzie wspierać HDR10+ i Dolby Vision. Spodziewane jest, że dostaniemy tu obsługę nowego standardu Dolby Vision 2. W zależności od przekątnej ekranu, otrzymamy inną liczbę stref wygaszania - odpowiednio 8736, 11 520 i 16 848 stref.  Na pokładzie znajdziemy preinstalowany system Google TV. 

Nie podano jeszcze ceny i dokładnej daty wejścia do europejskich sklepów. Na pewno będzie to 2026 r.

W tym roku ukaże się również flagowy telewizor TCL X11L SQD mini-LED z jasnością 10 000 cd/m2, ulepszoną technologią kropek kwantowych oraz do 20 000 stref wygaszania. 

Image
telepolis
CES TCL telewizory TCL CES 2026 telewizory 2026 telewizory tcl 2026
Zródła zdjęć: TCL
Źródła tekstu: flatpanels