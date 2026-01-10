Ten telewizor to gigant. Nie tylko liczba cali powala

115 cali i 9000 cd/m2

TCL RM9L to jeden z najlepszych telewizorów w portfolio chińskiego giganta na rok 2026. Jest to następca zeszłorocznego C9K i wszystko wskazuje na to, że w Europie również będzie obowiązywać nazwa RM9L, która jest oznaczeniem na Amerykę.

Dalsza część tekstu pod wideo

RM9L to seria wyposażona w matrycę LCD z podświetleniem RGB miniLED, dostępna w dużym calażu - aż 85, 98 lub 115 cd/m2. Cechą wyróżniającą te nowe telewizory to bardzo wysoka szczytowa jasność, bo aż 9000 cd/m2. To jeszcze nie wszystko - do tego dochodzi niesamowicie dobre pokrycie kolorów - 100% w przestrzeni BT.2020. Takie pokrycie kolorów było zarezerwowane do tej pory dla monitorów referencyjnych. TCL zastosował matrycę typu VA w swojej ulepszonej wersji WHVA 2.0 - z szerszymi kątami widzenia.

Dodatkowe funkcje to 4K przy 144 Hz odświeżaniu (które można zwiększyć do 288 Hz przy 1080p), cztery porty HDMI 2.1, obsługa Dolby Atmos, system dźwięku Bang & Olufsen oraz nowy procesor obrazu AiPQ Pro. Warto wspomnieć, że taka liczba stref wygaszania jest wyzwaniem technologicznym, gdyż każdy czerwony, niebieski i zielony LED musi być indywidualnie kontrolowany w każdej strefie - a to wymaga więcej mocy obliczeniowej i bardziej zaawansowane układy.

Naturalnie TV będzie wspierać HDR10+ i Dolby Vision. Spodziewane jest, że dostaniemy tu obsługę nowego standardu Dolby Vision 2. W zależności od przekątnej ekranu, otrzymamy inną liczbę stref wygaszania - odpowiednio 8736, 11 520 i 16 848 stref. Na pokładzie znajdziemy preinstalowany system Google TV.

Nie podano jeszcze ceny i dokładnej daty wejścia do europejskich sklepów. Na pewno będzie to 2026 r.