Prezent last minute? Mamy na to rozwiązanie

Choć Wigilia już za parę dni, to podejrzewam, że wielu z Was nadal nie kupiło jeszcze wszystkich prezentów dla bliskich. Spokojnie, nie jesteście w tym sami – sam też mam na liście jeszcze kilka pozycji do odhaczenia. Gorzej, jeśli nie macie na taki upominek pomysłu. W takiej sytuacji można albo liczyć na nagły przypływ inspiracji, albo skorzystać z prostej sztuczki zafundowanej przez Media Expert.

Zerknijcie na ofertę popularnych gier konsolowych, które powinny ucieszyć każdego – nie tylko zadeklarowanych geeków. To fajny, uniwersalny prezent, który spokojnie ogarniecie nawet na ostatni dzień przed samymi świętami. Dodatkowym plusem jest fakt, że przeceniony został jeden z hitów minionego roku: Battlefield 6.

Battlefield 6 – wielki powrót legendy

Seria Battlefield to legenda, która na przestrzeni ponad dwudziestu lat dobrych kilka razy zrewolucjonizowała rynek gier komputerowych. Battlefield 6 to z kolei jej spektakularny powrót do formy po kilku mniej udanych odsłonach, które nieco nadszarpnęły reputacją cyklu.

Dlaczego gracze pokochali najnowszego Battlefielda? Ponieważ pełnymi garściami czerpie z tradycji serii, fundując nam sprawdzoną formułę, ale dopracowując każdy możliwy element niemalże do perfekcji. To sieciowy FPS mocno nastawiony na współpracę między graczami oraz klasy postaci, od których zależy nasza rola na polu bitwy. Tutaj nikt nie wygrywa meczu w pojedynkę, za to każdy przysłużyć się drużynie na swój sposób.

Ale Battlefield 6 to nie tylko kooperacja. To także gigantyczne mapy, po których będziemy się poruszać nie tylko pieszo, ale także w pojazdach, którymi sami pokierujemy. To rozbudowana mechanika destrukcji otoczenia, która jest tu nie tylko dla ozdoby, ale ma także olbrzymi wpływ na strategię i przebieg każdego starcia. To także spektakularna oprawa graficzna oraz kampania dla jednego gracza, której rozmach może się równać z kinowymi blockbusterami.

Battlefield 6 to w zasadzie wymarzony prezent dla każdego, kto choć trochę lubi rywalizację online, ale nie tylko. Grę pokochają także fani militariów oraz efektownych filmów akcji. Ci ostatni będą mieli okazję nie tylko zobaczyć, ale także samemu przeżyć jedne z najbardziej widowiskowych scen, jakie w tym roku zawitały na ekrany telewizorów. No i dzięki temu, że seria Battlefield jest z nami od ponad 20 lat, nowa odsłona może stanowić niezły zastrzyk nostalgii dla kogoś, kto do dziś pamięta wszystkie punkty kontrolne na Wake Island albo El Alamein z Battlefield 1942.

W Media Expert Battlefield 6 dostępny jest w wersjach na PlayStation 5 i Xbox Series X.Dodatkowo poza edycją standardową do zgarnięcia czeka Battlefield 6: Phantom Edition, czyli rozszerzone wydanie z dużym pakietem bonusów do odebrania w grze, w tym przepustką bojową dla aktualnego sezonu.

Split Fiction – współpraca w starym, dobrym stylu

Split Fiction to z kolei taka gra, jakich dziś już się nie robi – świetny tytuł kooperacyjny, w który pogramy na jednej konsoli, siedząc z naszym współgraczem na tej samej kanapie.

Żeby jednak była jasność – lokalny co-op to chyba jedyna tradycyjna rzecz, jaką znajdziemy w Split Fiction. Cała reszta jest szalenie oryginalna i składa się na prawdopodobnie najbardziej zaskakujący tytuł minionego roku.

W grze wcielamy w dwie pisarki – Mio i Zoe – które zostały uwięzione w świecie inspirowanym ich twórczością. Naszym zadaniem jest pomóc im się wydostać, co oczywiście wymaga ścisłej współpracy, by wspólnymi siłami pokonać wszystkie czyhające po drodze wyzwania. Haczyk polega na tym, że obie piszą w kompletnie odmiennych stylach, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, by w jednej chwili uciekać przed smokami i trollami, tylko po to, by chwilę później stanąć oko w oko z wielkim robotem strzelającym do nas laserami.

To nietypowe połączenie realiów fantasy i science-fiction stanowi jeden z najważniejszych wyróżników Split Fiction. Drugim jest to, że gra jest bardzo przystępna. Dzięki naciskowi na współpracę i rozgrywkę opartą o widowiskowe, ale stosunkowo proste mechanicznie sekwencje, to idealny tytuł dla ludzi, którzy normalnie są z grami nieco na bakier. Innymi słowy to świetny prezent np. dla par, które szukałyby wspólnego zajęcia na długie zimowe wieczory albo dla rodziców, których chcielibyśmy łagodnie wprowadzić w świat elektronicznej rozrywki.

Dodatkowym atutem jest fakt, że jedna kopia gry wystarczy, by dwie osoby mogły razem pograć przez sieć i to bez żadnych dodatkowych opłat. Ba, nawet nie muszą korzystać z tej samej platformy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by np. jedna osoba grała na komputerze, a druga na PlayStation 5. Nie wiem jak Wy, ale ja widzę tu olbrzymi potencjał na upominek dla kogoś, z kim widujemy się rzadko, ale chcielibyśmy pozostać w kontakcie.

Split Fiction w Media Expert znajdziecie w wersjach na konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Nintendo Switch 2.

Prezent na ostatnią chwilę

Tak jak wspomniałem, obie wybrane gry stanowią świetny, bardzo uniwersalny prezent. Wystarczy się upewnić, na jakiej konsoli gra przyszły obdarowany i mamy duże szanse na to, że któryś z nich „siądzie”. Co więcej, to jeden z tych upominków, które możemy ogarnąć nawet na ostatnią chwilę. Wystarczy zamówić grę przez Internet z odbiorem w sklepie i nie powinno być problemu, by zgarnąć pudełko jeszcze przed Wigilią.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by opisane gry wziąć dla samego siebie. W tej sytuacji nie musicie się nawet za bardzo spieszyć, ponieważ promocyjne ceny obowiązują do 4 stycznia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.