Skarbówka dojedzie podatnika nawet po latach. Tego chce ministerstwo
Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w ordynacji podatkowej oraz kodeksie karnym skarbowym. Te nie podobają się ekspertom, bo wprowadzają bardzo kontrowersyjny przepis, który da fiskusowi jeszcze większe możliwości.
Chociaż eksperci zgłaszali liczne uwagi, to Ministerstwo Finansów przedstawiło nową propozycję zmian w ordynacji podatkowej oraz kodeksie karnym skarbowym. Nie usunięto z niej przepisów, które budzą największe kontrowersje — pisze Puls Biznesu.
Fiskus ukarze nawet po latach
Chodzi o zapis, który pozwala na karanie podatnika nawet po przedawnieniu podatku. Aktualnie następuje to po 5 latach. Według nowych przepisów fiskus teoretycznie będzie mógł domagać się zapłaty zaległych należności wraz z odsetkami nawet po tym okresie. Według ekspertów sprawi to, że instytucja przedawnienia będzie tylko teorią, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Wiceminister Finansów Jarosław Neneman, na swoim profilu na LinkedIn, uspokaja, że przepisy mają uderzyć w prawdziwych przestępców, a nie zwykłych obywateli.
Wszczęcie postepowania z KKS nie wydłuży już przedawnienia, a podatnicy nie będą dostawać pod koniec roku zawiadomień, że mogą być przestępcami. A do walki z prawdziwymi przestępcami nie służy postępowanie administracyjne, kartka i długopis tylko postępowanie karne, organy ścigania i dostępne im narzędzia.
Resort chce, aby przestępcy nie mogli w nieskończoność przedłużać postępowania karnego do momentu, w którym dojdzie do przedawnienia, aby uniknąć kary. Dlatego też przedawnienie karalności z kodeksu karnego skarbowego ma być uniezależnione od samego przedawnienia podatku.
Pomimo tego eksperci uważają, że takie przepisy są niebezpieczne z perspektywy podatników. Nie ma czemu się dziwić. Trudno nie odnieść wrażenia, że skarbówka już wielokrotnie udowadniała, że wykorzysta każdy przepis i każdą lukę prawną, aby uderzyć nie tylko w przestępców, ale też w zwykłych obywateli.
Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 października 2026 roku, o ile uzyskają zgodę Rady Ministrów.