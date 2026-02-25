Europejski Bank Centralny ostrzega przed blokadą kont bankowych

Sygnał jest prosty: zachowaj gotówkę. Utrzymuj banknoty i bilon, najlepiej w niewielkich nominałach w kwocie, która wystarczy Ci na kilka dni w przypadku, w którym straciłbyś dostęp do swojego konta bankowego. I jest to naprawdę bardzo dobra rada. Sprawdzi się ona zarówno w przypadku blackoutu, jak i awarii systemów płatności, czy bankowości internetowej. Te natomiast sporadycznie się przecież zdarzają. I chociaż jest to uciążliwe, to trzymanie gotówki uchroni nas także przed znacznie poważniejszymi kryzysami.

Europejski Bank Centralny chce, żebyś miał gotówkę

Tu warto podkreślić, że nie mówimy o jednym, konkretnym zagrożeniu, a o wielu przyczynach, które mogą nas pozbawić dostępu do kont bankowych. Dobrym przykładem są ostatnie klęski żywiołowe w Portugalii, które pozbawiły część kraju dostępu do prądu i łączności. W takim wypadku to właśnie gotówka jest jedynym sposobem na przepływ towarów na obszarach dotkniętych problemami.