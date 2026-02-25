Bezpieczeństwo

Europejski Bank Centralny ostrzega przed blokadą kont bankowych

Dużo się mówiło o odchodzeniu od gotówki i wprowadzaniu cyfrowego pieniądza. Dlatego też nowy komunikat Europejskiego Banku Centralnego może dziwić. Mówi on, co powinniśmy zrobić z gotówką.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:16
0
Sygnał jest prosty: zachowaj gotówkę. Utrzymuj banknoty i bilon, najlepiej w niewielkich nominałach w kwocie, która wystarczy Ci na kilka dni w przypadku, w którym straciłbyś dostęp do swojego konta bankowego. I jest to naprawdę bardzo dobra rada. Sprawdzi się ona zarówno w przypadku blackoutu, jak i awarii systemów płatności, czy bankowości internetowej. Te natomiast sporadycznie się przecież zdarzają. I chociaż jest to uciążliwe, to trzymanie gotówki uchroni nas także przed znacznie poważniejszymi kryzysami.

Europejski Bank Centralny chce, żebyś miał gotówkę

Tu warto podkreślić, że nie mówimy o jednym, konkretnym zagrożeniu, a o wielu przyczynach, które mogą nas pozbawić dostępu do kont bankowych. Dobrym przykładem są ostatnie klęski żywiołowe w Portugalii, które pozbawiły część kraju dostępu do prądu i łączności. W takim wypadku to właśnie gotówka jest jedynym sposobem na przepływ towarów na obszarach dotkniętych problemami. 

Jaką kwotę należy trzymać w gotówce? No cóż... przynajmniej na kilka dni. To jest kwestia indywidualna i dotyczy tego, jakie robicie zakupy. Oczywiście mogłoby się wydawać, że im więcej, tym lepiej. Jednak pamiętajmy, że trzymanie wszystkich oszczędności w skarpecie to raczej marny pomysł. 

 

telepolis
Zródła zdjęć: SvitlanaRo / Shutterstock
Źródła tekstu: Bankier, ECB