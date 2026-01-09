IKO z nową funkcją. Koniec z robieniem zdjęć dowodu

Najprostszą metodą dla kogoś, kto nie ma jeszcze konta bankowego, w takiej sytuacji było zrobienie zdjęcia dowodu osobistego. Co, nie oszukujmy się, nie jest ani zbyt komfortowe, a i może budzić obawy co do bezpieczeństwa: już pomijając kwestię, czy są one słuszne, czy też nie. Dodatkowo znacznie wydłuża to cały proces. Oczywiście można także zrobić to osobiście w placówce banku, co jednak podważa sens zakładania konta przez internet.