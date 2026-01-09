Konta

IKO z nową funkcją. Koniec z robieniem zdjęć dowodu

Zakładając konto w banku przez internet, wciąż pozostaje jedna niewygodna kwestia: weryfikacja tożsamości.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
13:05
0
Najprostszą metodą dla kogoś, kto nie ma jeszcze konta bankowego, w takiej sytuacji było zrobienie zdjęcia dowodu osobistego. Co, nie oszukujmy się, nie jest ani zbyt komfortowe, a i może budzić obawy co do bezpieczeństwa: już pomijając kwestię, czy są one słuszne, czy też nie. Dodatkowo znacznie wydłuża to cały proces. Oczywiście można także zrobić to osobiście w placówce banku, co jednak podważa sens zakładania konta przez internet. 

Weryfikacja w banku przez mObywatela

Na szczęście problem ten jest rozwiązany przez weryfikację w mObywatelu. Funkcja ta trafiła właśnie do PKO BP. Podczas zakładania konta przy pomocy aplikacji IKO możliwa jest weryfikacja tożsamości przy pomocy mObywatela. Dzięki temu można zweryfikować naszą tożsamość szybko i automatycznie oraz podpisać umowę kodem SMS. 

Jak podkreślił Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim:

(...) Nowy wniosek o otwarcie konta w aplikacji IKO z wykorzystaniem mObywatela to w pełni cyfrowy proces, wykorzystujący zalety i bezpieczeństwo e-państwa. Dzięki wykorzystaniu mObywatela wnioskowanie o nasze PKO Konto za Zero jest krótsze, bardziej intuicyjne i lepiej dopasowane do potrzeb klientów.

Warto dodać, że weryfikacja tożsamości przez selfie i zdjęcie dowodu wciąż pozostaje aktywną opcją. Warto także dodać, że PKO BP nie jest pierwszym bankiem z tą funkcją. Ta była dostępna w PEKAO S.A. już w 2022 roku

bankowośc mobilna IKO mObywatel PKO BP
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Centrum prasowe PKO