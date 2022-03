Bank Pekao pozwala założyć konto za pomocą popularnej aplikacji rządowej

Bank Pekao wprowadził kolejną nowość – weryfikację tożsamości z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. Dzięki temu można łatwo założyć konto przez smartfon, nie wychodząc z domu.

Aplikacja mObywatel mimo pewnych kontrowersji zdobywa coraz większą popularność. Używa jej już niemal 7 mln osób. Teraz to pokaźne grono może przy jej pomocy otworzyć konto w Pekao.

Jak założyć konta w Banku Pekao przy pomocy aplikacji mObywatel?

Wystarczy zainstalować na swoim telefonie aplikację PeoPay i wybrać opcję „Zostań klientem Pekao”. Weryfikacja za pomocą aplikacji mObywatel jest błyskawiczna. Wystarczy skopiować wygenerowany w aplikacji PeoPay kod do weryfikacji, następnie zalogować się do aplikacji mObywatel i wybrać opcję „przekaż dane instytucji bądź firmie”.

Następnie należy wkleić kod do aplikacji mObywatel oraz potwierdzić przekazanie danych do Pekao. Wszystkie niezbędne dane klienta potrzebne do otwarcia rachunku zostaną przekazane do banku automatycznie.

W kolejnym kroku aplikacja zrobi klientowi selfie. Po uzupełnieniu danych, klient zatwierdzi umowę kodem przesłanym w SMS, po czym ustali numer PIN do logowania w aplikacji PeoPay. Proces jest dostępny w aplikacji z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

Drugim procesem, w którym klienci banku Pekao będą mogli wykorzystać aplikację mObywatel, będzie zdalne zawarcie umowy o korzystanie z bankowości elektronicznej. W tym przypadku zawieranie umowy przebiega w ten sam sposób, co przy zakładaniu konta na selfie. To umożliwi klientom korzystanie z aplikacji PeoPay i serwisu internetowego Pekao24 bez konieczności wizyty w oddziale.

W procesie weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem aplikacji mObywatel bank stosuje oprogramowanie dostarczone przez polski start-up Identt. Aplikacja oparta o technologie uczenia maszynowego oraz głębokich sieci neuronowych wykorzystywana jest między inny w procesie porównywania wizerunku twarzy i analizie przesłanego materiału wideo.

Bank Pekao jako pierwszy w Polsce w 2019 r. udostępnił swoim klientom możliwość zdalnego zakładania konta z wykorzystaniem zdjęcia twarzy. Do tej pory z rozwiązania skorzystało już blisko 150 tys. osób.

