Rząd chce podnieść podatek. Szczęśliwcy zapłacą więcej
Rząd planuje podnieść kolejny podatek. Cel? Łatanie dziury budżetowej.
Na stronie Kancelarii Prezesa Kardy Ministrów pojawił się projekt zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracuje nad nim Ministerstwo Finansów. Celem jest podwyższenie jednego z podatków, aby częściowo załatać dziurę budżetową.
Wygrałeś? Zapłacisz więcej
Mowa o podatku od nardów i wygranych, uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Chodzi o wszelkie wygrane np. w Lotto lub Eurojackpot.
Do tej pory na tego typu wygrane był nakładany podatek zryczałtowany w wysokości 10 proc. Był on pobierany już przy wypłacie. Ministerstwo Finansów chce go podwyższyć do 15 proc. Resort wprost mówi, że chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie dochodów budżetowych.
Pewnego rodzaju pocieszeniem może być fakt, że w większość europejskich państw podatek od wygranych jest dużo wyższy. W niektórych przypadkach sięga nawet 30-40 proc., a e większości oscyluje w granicach 15-20 proc., chociaż jest to w dużej mierze uzależnione od wysokości nagrody.