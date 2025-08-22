Fintech

Rząd chce podnieść podatek. Szczęśliwcy zapłacą więcej

Rząd planuje podnieść kolejny podatek. Cel? Łatanie dziury budżetowej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:05
Na stronie Kancelarii Prezesa Kardy Ministrów pojawił się projekt zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracuje nad nim Ministerstwo Finansów. Celem jest podwyższenie jednego z podatków, aby częściowo załatać dziurę budżetową.

Wygrałeś? Zapłacisz więcej

Mowa o podatku od nardów i wygranych, uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Chodzi o wszelkie wygrane np. w Lotto lub Eurojackpot.

Do tej pory na tego typu wygrane był nakładany podatek zryczałtowany w wysokości 10 proc. Był on pobierany już przy wypłacie. Ministerstwo Finansów chce go podwyższyć do 15 proc. Resort wprost mówi, że chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie dochodów budżetowych.

Pewnego rodzaju pocieszeniem może być fakt, że w większość europejskich państw podatek od wygranych jest dużo wyższy. W niektórych przypadkach sięga nawet 30-40 proc., a e większości oscyluje w granicach 15-20 proc., chociaż jest to w dużej mierze uzależnione od wysokości nagrody.

