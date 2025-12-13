Sprzęt

"Sprzedawcy śmierci". AMD, Intel i Texas Instruments pod ostrzałem

"Sprzedawcy śmierci". AMD, Intel i Texas Instruments pod ostrzałem

Właśnie złożono pięć pozwów przeciwko m.in. AMD, Intel oraz Texas Instruments. Padły w nich poważne oskarżenia. Między innymi zarzucono, że owe firmy pozwoliły, aby ich technologie weszły w posiadanie wrogiego mocarstwa. Pojawiło się nawet określenie "sprzedawcy śmierci".

Giganci technologii oskarżeni o wspieranie wojny

Bloomberg donosi, że pozwy zostały złożone w imieniu dziesiątek ukraińskich cywilów przez prawnika Mikala Wattsa oraz kancelarię Baker & Hostetler. Dokumenty wskazują na pięć ataków z lat 2023–2025, w których zginęły dziesiątki osób. "Te firmy wiedzą, że ich technologia trafia do Rosji" - powiedział Watts, doświadczony amerykański prawnik specjalizujący się w pozwach zbiorowych , podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie w środę 10 grudnia 2025 r.

W lutym 2022 r. po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, zarówno USA, Unia Europejska, UK oraz G7 nałożyły sankcje na Rosję. W ich efekcie AMD i Intel zaprzestały obsługi rynku rosyjskiego. Ponad 3,5 roku po sankcjach jednak Rosja nadal ma dostęp do technologii zawierającej komponenty tych dwóch firm. Chodzi o drony oraz pociski balistyczne, które używają układów produkowanych przez AMD i Intel.

Seria pozwów, które reprezentują interesy ukraińskich cywilów podkreśla, że firmy takie, jak AMD, Intel, Texas Instruments oraz jedna z firm pod nadzorem Berkshire Hathaway celowo ignorują proceder odsprzedawania ich komponentów przez szarą strefę i inne kanały dystrybucyjne. W ten właśnie sposób technologia firm amerykańskich trafia do rosyjskiego sprzętu wojennego - w tym dronów czy pocisków, a to stoi w bezpośredniej sprzeczności z nałożonymi przez USA sankcjami.

Pozwy zarzucają amerykańskim firmom nie tylko ignorowanie szarej strefy, ale też "korporacyjną niefrasobliwość" w zakresie kontroli eksportu i przeciwdziałania dywersji. W dokumentach przywołano przykłady, gdzie komponenty AMD i Intela miały znaleźć się w irańskich dronach oraz rosyjskich pociskach KH‑101 i Iskander, które zabiły dziesiątki osób.

Intel w odpowiedzi na te pozwy przypomniał, że już na początku wojny wstrzymał dostawy do Rosji i Białorusi, podkreślając zgodność działań z sankcjami oraz odpowiedzialność, jaką nakłada na swoich partnerów. AMD i TI nie odniosły się jeszcze do nowych pozwów, ale wcześniej również zapewniały o pełnej zgodności z regulacjami.

Zródła zdjęć: Andrew Angelov / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Bloomberg, Tom's Hardware