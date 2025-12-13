Jakie odświeżanie? AOC i Philips zaskakują nowymi monitorami

Branża technologiczna osiągnęła nowy poziom w temacie monitorów i odświeżania. Nowe produkty AOC i Philipsa oraz ich możliwości powinny zaciekawić bardzo wymagających graczy.

Pierwsze monitory z odświeżaniem 1000 Hz

AOC AGP277QK i Philips 27M2N5500XD to pierwsze monitory, które zapewnią maksymalną płynność obrazu 1000 klatek na sekundę. Mają się one ukazać najpierw w Chinach, a następnie trafić do sprzedaży w 2026 roku na całym świecie.

Taka płynność wymaga jednak pewnych kompromisów. 1000 Hz nie jest tutaj domyślną wartością odświeżania. Standardowo, monitory zapewniają 500 Hz przy 1440p. Aby uzyskać 1000 Hz należy włączyć tzw. "dual-mode", który obniża maksymalną rozdzielczość do 720p.

Monitory AOC i Philips używają tego samego 27-calowego panelu IPS LCD. W teorii są reklamowane z czasem reakcji plamki 1 ms (G2g), ale jest bardzo wątpliwe, że klarowność obrazu w ruchu będzie lepsza niż w monitorach OLED z 720 Hz odświeżaniem. To dlatego, że te 1000 Hz monitory musiałyby konsekwentnie zapewniać czas reakcji plamki poniżej 1 ms, w okolicach 0 ms – co jest niemożliwe do uzyskania na panelu IPS LCD.

Dlatego też – przez niezrównany czas reakcji plamki, monitory OLED z odświeżaniem 1,5-2x niższym od LCD będą zapewniały klarowność obrazu w ruchu na tym samym poziomie.