Sprzęt

Ta technologia zrobi rewolucję obrazu. Takich monitorów nie było

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
16:20
Nastały dobre czasy na rynku monitorów. Nadchodzą modele OLED dla graczy, które wykorzystają nowy typ panelu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe monitory 720 Hz z RGB Tandem OLED

Firmy LG i Viewsonic zapowiedziały swoje pierwsze monitory z odświeżaniem 540 i 720 Hz, które wykorzystują nowy panel RGB Tandem OLED. Ta nowa technologia jest ewolucją Primary RGB Tandem. Zapewnia znacznie wyższą jasność oraz szersze pokrycie kolorów i będzie rywalizować z ekranami wyposażonymi w panel QD-OLED.

Technologię RGB Tandem OLED jako pierwszy wprowadził na rynek monitorów ASUS oraz Acer. Jest to o tyle interesujące, bo firmy te używają paneli od LG Display, a LG Electronics wydaje swoje produkty z tego typu ekranem dopiero później.

Monitory LG i ViewSonic dysponują tym samym ekranem OLED o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Charakteryzują się pełnym pokryciem przestrzeni DCI-P3 i wsparcie HDR-u z jasnością do 1500 cd/m2 (w okienku 1,5%) oraz pełnoekranową luminancją 335 cd/m2 na całym ekranie.

Natywnie monitory te zapewniają odświeżanie 540 Hz, ale można je podbić w trybie "dual-mode", gdzie uzyskamy 720 Hz przy rozdzielczości 720p.

Dzięki zaledwie 0,02 ms czasu reakcji, są to monitory z najbardziej klarownie wyglądającym obrazem w ruchu.

Co ciekawe, monitory LG i ViewSonic pomimo tego, że panele mają te same, to różnią się jednak nieco we wzornictwie i funkcjach.

Monitory LG i ViewSonic oferują porty HDMI 2.1. Model ViewSonic posiada złącze DisplayPort 1.4, natomiast LG reklamuje DisplayPort 2.1, choć bez potwierdzenia przepustowości. Wersja Asusa wyposażona jest w DisplayPort 2.1a o przepustowości 80 Gb/s.

Modele LG 27GX790B oraz ViewSonic XG273F-2K-OLED będą dostępne wkrótce, a ceny zostaną ogłoszone później. Więcej szczegółów spodziewamy się podczas CES 2026. Monitor Asus PG27AQWP sprzedawany jest w cenie około 3949 zł (1100 dolarów, cena orientacyjna na złotówki wg średniego kursu walut NBP z dnia 13.12.2025).

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Gorodenkoff / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd