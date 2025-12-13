Oprogramowanie

Apple nie upilnował tajemnicy. Znamy plany na lata do przodu

Do sieci trafiły zaskakujące informacje o nadchodzących aktualizacjach systemu iOS. Poznaliśmy szczegóły dotyczące wersji, które mogą zadebiutować dopiero za kilka lat.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13 GRU 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple nie upilnował tajemnicy. Znamy plany na lata do przodu

Apple nie umie w tajemnice

Co chwilę jesteśmy bombardowani przeciekami z różnych firm, ale rzadko są one tak duże. Zazwyczaj dowiadujemy się o najbliższej aktualizacji, tymczasem najnowsze doniesienia odsłaniają karty na długi czas. Mowa tu o planach dotyczących iOS 26.4, iOS 27, a nawet odległego iOS 28.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co nowego w iOS 26.4?

Najwięcej informacji dotyczy coraz bliższej wersji iOS 26.4. Wewnętrzny kod Apple'a sugeruje, że firma pracuje nad sporymi zmianami. Najważniejszą z nich ma być odświeżona Siri. Asystent głosowy w końcu ma stać się bardziej osobisty i użyteczny, a to wszystko dzięki integracji z Apple Intelligence.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 256GB 6.3" 120Hz Głębinowy błękit
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 256GB 6.3" 120Hz Głębinowy błękit
0 zł
5799 zł - najniższa cena
Kup teraz 5799 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
-300 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899.99 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Gwiezdna czerń
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Gwiezdna czerń
-500 zł
5299 zł - najniższa cena
Kup teraz 4799 zł
Advertisement

To jednak nie koniec. Dużą metamorfozę przejdzie aplikacja Zdrowie. Użytkownicy mogą liczyć na uproszczone rejestrowanie danych oraz nowy układ kategorii. Plotki mówią też o zupełnie nowej usłudze subskrypcyjnej Health+, opartej na sztucznej inteligencji.

Mniejsze, ale ważne zmiany

Apple nie zapomina o drobnych usprawnieniach, które mają ułatwić życie użytkowników iPhone'ów. W planach jest funkcja autouzupełniania danych kart kredytowych z pęku kluczy w aplikacjach firm trzecich. Pojawi się też możliwość tworzenia folderów w aplikacji Freeform.

Ciekawie brzmi nowość dla posiadaczy słuchawek. AirPods mogą otrzymać funkcję precyzyjnej lokalizacji na zewnątrz w aplikacji Znajdź. Dodatkowo, Apple planuje nową warstwę zabezpieczeń przy logowaniu do Apple ID, która sprawdzi integralność systemu. Wzmianki w kodzie sugerują też "Poziom Sportowy" w Apple TV, co może wiązać się z transmisjami F1.

Odległa przyszłość: iOS 27 i 28

Wyciek sięga znacznie dalej w przyszłość. iOS 27 ma skupić się na stabilności, co z pewnością ucieszy wielu użytkowników. Apple planuje też ulepszenia w aplikacji Zdjęcia oraz poprawę parowania słuchawek AirPods.

Prawdziwa rewolucja w monitorowaniu snu ma nadejść dopiero z iOS 28 pod koniec 2027 roku. Apple Watch zyska wtedy nowe metryki, w tym długo wyczekiwany "czas spędzony w łóżku". Co zaskakujące, aplikacja Zdrowie ma w końcu trafić także na komputery Mac wraz z systemem macOS 28.

Choć są to na razie plany zaszyte w kodzie, widać wyraźnie, że Apple chce mocno konkurować z AI Google'a i Samsunga. Pozostaje mieć nadzieję, że na niektóre funkcje, zwłaszcza te zdrowotne, nie będziemy musieli czekać aż tak długo.

Image
telepolis
#Apple apple iphone siri aktualizacja ios Apple Intelligence iOS 26 iOS 26.4 iOS 27 iOS 28
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Phone Arena