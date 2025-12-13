Apple nie upilnował tajemnicy. Znamy plany na lata do przodu

Apple nie umie w tajemnice

Co chwilę jesteśmy bombardowani przeciekami z różnych firm, ale rzadko są one tak duże. Zazwyczaj dowiadujemy się o najbliższej aktualizacji, tymczasem najnowsze doniesienia odsłaniają karty na długi czas. Mowa tu o planach dotyczących iOS 26.4, iOS 27, a nawet odległego iOS 28.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co nowego w iOS 26.4?

Najwięcej informacji dotyczy coraz bliższej wersji iOS 26.4. Wewnętrzny kod Apple'a sugeruje, że firma pracuje nad sporymi zmianami. Najważniejszą z nich ma być odświeżona Siri. Asystent głosowy w końcu ma stać się bardziej osobisty i użyteczny, a to wszystko dzięki integracji z Apple Intelligence.

To jednak nie koniec. Dużą metamorfozę przejdzie aplikacja Zdrowie. Użytkownicy mogą liczyć na uproszczone rejestrowanie danych oraz nowy układ kategorii. Plotki mówią też o zupełnie nowej usłudze subskrypcyjnej Health+, opartej na sztucznej inteligencji.

Mniejsze, ale ważne zmiany

Apple nie zapomina o drobnych usprawnieniach, które mają ułatwić życie użytkowników iPhone'ów. W planach jest funkcja autouzupełniania danych kart kredytowych z pęku kluczy w aplikacjach firm trzecich. Pojawi się też możliwość tworzenia folderów w aplikacji Freeform.

Ciekawie brzmi nowość dla posiadaczy słuchawek. AirPods mogą otrzymać funkcję precyzyjnej lokalizacji na zewnątrz w aplikacji Znajdź. Dodatkowo, Apple planuje nową warstwę zabezpieczeń przy logowaniu do Apple ID, która sprawdzi integralność systemu. Wzmianki w kodzie sugerują też "Poziom Sportowy" w Apple TV, co może wiązać się z transmisjami F1.

Odległa przyszłość: iOS 27 i 28

Wyciek sięga znacznie dalej w przyszłość. iOS 27 ma skupić się na stabilności, co z pewnością ucieszy wielu użytkowników. Apple planuje też ulepszenia w aplikacji Zdjęcia oraz poprawę parowania słuchawek AirPods.

Prawdziwa rewolucja w monitorowaniu snu ma nadejść dopiero z iOS 28 pod koniec 2027 roku. Apple Watch zyska wtedy nowe metryki, w tym długo wyczekiwany "czas spędzony w łóżku". Co zaskakujące, aplikacja Zdrowie ma w końcu trafić także na komputery Mac wraz z systemem macOS 28.