iOS 26.2 oficjalnie. Pobieraj, bo lista nowości jest długa

iOS 26.2 dostępny w finalnej wersji

Po ponad miesiącu testów posiadacze iPhone'ów mogą odetchnąć z ulgą. iOS 26.2 jest już dostępny do pobrania. Nie jest to zwykła łatka bezpieczeństwa. Producent przygotował garść funkcji, które mają realnie wpływać na codzienne użytkowanie smartfonu. Najważniejszą zmianą dla nas jest działające wreszcie Tłumaczenie na żywo w słuchawkach AirPods na terenie Unii Europejskiej. Wcześniej funkcja ta była blokowana przez przepisy DMA, ale teraz możemy korzystać z niej bez przeszkód.

Oprócz tego Apple skupił się na estetyce. Interfejs Liquid Glass, który zadebiutował w "gołym" iOS 26, doczekał się szlifów. Mamy też nowości w muzyce i bezpieczeństwie przesyłania plików.

Liquid Glass i nowy ekran blokady

Zacznijmy od tego, co widać na pierwszy rzut oka. Stylistyka Liquid Glass otrzymała nowe opcje personalizacji. Najważniejszą z nich jest dodatkowy suwak na ekranie blokady. Pozwala on na regulację przezroczystości zegara. Możesz teraz sprawić, by materiał "szkła" był bardziej matowy lub niemal całkowicie transparentny. Działa to z każdym krojem czcionki.

Zmiany wizualne trafiły też do aplikacji Miarka. Poziomica zyskała odświeżony wygląd inspirowany płynnym szkłem. Apple poprawił przy okazji czytelność cyfr, które w wersjach beta bywały zasłaniane przez animacje.

Muzyka offline i inteligentne podcasty

Użytkownicy Apple Music powinni docenić drobną, ale genialną zmianę. Teksty piosenek są teraz dostępne offline. Jeśli pobrałeś utwór do pamięci telefonu, możesz śledzić jego słowa nawet w samolocie lub w metrze bez zasięgu. Do sekcji "Top Picks" w zakładce Home trafiła też playlista z Twoimi ulubionymi utworami.

Spore zmiany zaszły w Podcastach. Apple zaprzągł tutaj sztuczną inteligencję. Aplikacja automatycznie generuje teraz rozdziały, co ułatwia nawigację w długich audycjach. Co więcej, odtwarzacz wykrywa wzmianki o innych podcastach. Linki do nich pojawiają się bezpośrednio w transkrypcji, więc łatwiej można odkryć nowe treści.

Bezpieczniejszy AirDrop i Przypomnienia

Ważną nowością jest funkcja kodów AirDrop. To dodatkowa warstwa zabezpieczeń. Jeśli chcesz przesłać plik osobie, której nie masz w kontaktach, system może wygenerować specjalny kod. Odbiorca musi go wpisać, aby transfer doszedł do skutku. To świetne rozwiązanie, gdy dzielimy się zdjęciami z nowo poznanymi osobami i chcemy uniknąć pomyłek.

Z kolei aplikacja Przypomnienia staje się potężniejsza. Możesz teraz ustawić "alarm" dla konkretnego zadania. Taki alarm zadziała jak budzik – przebije się nawet przez tryby Skupienia i będzie dzwonić, dopóki go nie wyłączysz lub nie włączysz drzemki.

Lepsze monitorowanie snu i gry

Amerykańska firma posłuchała krytyki dotyczącej monitorowania zdrowia. Zmieniono algorytm Oceny Snu (Sleep Score). Kategoria "Doskonały" znika i zostaje zastąpiona przez "Bardzo wysoki". Co ważne, trudniej ją zdobyć – wymaga wyniku między 96 a 100 punktów. Zmieniła się też skala dla najniższych ocen. Dzięki temu wyniki mają być bardziej precyzyjne i mniej "cukierkowe".

Gracze również znajdą coś dla siebie. Biblioteka gier zyskała filtry. Możesz sortować tytuły po kategorii czy rozmiarze. Dodano też banery z wynikami na żywo podczas wyzwań ze znajomymi. Poprawiono również wsparcie dla kontrolerów takich jak Backbone czy Razer.

Aktualizacja iOS 26.2 jest dostępna w Ustawieniach w zakładce Uaktualnienia. Warto ją zainstalować.