Samochody na odpady. Orlen startuje z projektem Lapis

Pamiętacie drugą część Powrotu do Przyszłości? Tam dr. Emmett Brown napędzał swojego latającego, podróżującego w czasie Deloreana za pomocą garści śmieci. No cóż, rzeczywistość wygląda mniej spektakularnie. Jest za to... no cóż, rzeczywista. Tym samym może i nasze auta nie latają, ani nie podróżują w czasie, a odpadów nie wrzucamy do baku, to jednak pozwolą one na zasilanie naszych pojazdów. A to wszystko dzięki projektowi LAPIS.

Głównym założeniem jest produkcja paliwa z odpadów. A dokładniej z odpadów biologicznych. Mowa tu więc o resztkach ze stołu, nienadających się do jedzenia częściach roślin, zgniłym mięsie, czy skażonej żywności. Czyli o wszystkim tym, co nie nadaje się już nawet do parówek najgorszego sortu w cenie 4,99 zł za kilogram.

Wszystkie te rzeczy mają jedną wspólną cechę: gniją. Tym samym bakterie, które je rozkładają, uwalniają do atmosfery metan. Metan, który niezwykle łatwo można przerobić na biogaz. Tym samym Samochody z instalacją LNG w ramach projektu LAPIS będą mogły tankować biogazem, określanym przez Orlen jako bioLNG.

Projekt zakłada stworzenie zakładów produkcji biogazu z odpadów, systemów do jego skraplania, a także wybudowanie 21 stacji bioLNG, które pozwolą na tankowanie pojazdów. Pierwsza stacja ma znaleźć się w Płocku, przy nomen omen ulicy Chemików. Ma się na niej znaleźć zbiornik, który pomieści aż 23 tony bioLNG. Początkowo korzystać mają z niego głównie pojazdy należące do Orlenu, jednak z czasem ma się to zmienić.