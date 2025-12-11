To najlepszy dowód na to, że foliowa czapeczka na samochodzie nie chroni przed Policją

Na przykład 63-letni kierowca pojazdu marki Ford, którego zatrzymali Policjanci z lwóweckiej drogówki, był przekonany, że to działa. A, jako że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, to bardzo mu zależało na skuteczności tej metody. Podczas kontroli powiedział Policjantom, że folia miała go chronić przed medium samochodowym. I chociaż nie powiedział, czym ów medium w ogóle jest, to można się domyślić, że przy sądowym zakazie prowadzenia pojazdów nie chodzi raczej o siły nieczyste, a o siły policyjne.

Foliowa czapeczka dla samochodu

Tak właściwie, to nie tyle zadziałało to odstraszająco, ile wręcz przyciągnęło uwagę organów ścigania. To właśnie aluminiowe wykończenie auta wykonane z folii spożywczej wzbudziło zainteresowanie mundurowych. Przechodząc jednak na poważniejszy ton: najprawdopodobniej folia ta miała pełnić funkcję antyradaru.