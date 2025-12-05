Motoryzacja

Tesla pozwoli na kontrowersyjną czynność. Policja: "nie róbmy tak"

Elon Musk zapowiedział jakiś czas temu, że Tesla FSD pozwoli na pisanie SMS-ów za kierownicą. Oznacza to, że w niektórych przypadkach będzie można korzystać z telefonu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:24
0
Jazda samochodem i pisanie SMS-ów?

Musk słynie z kontrowersyjnych pomysłów. Od jakiegoś czasu, szef Tesli, twierdzi, że oprogramowanie do jazdy w pełni autonomicznej umożliwi użytkownikom zerkanie na telefon w pewnych sytuacjach na drodze. 

Dalsza część tekstu pod wideo

W czwartek, Musk poinformował, że kierowcy będą mogli korzystać ze smartfonów podczas jazdy, w momencie kiedy będą mieli włączony FSD. Zapytany na platformie X przez jednego z użytkowników o to, czy faktycznie kierowcy mogą "pisać SMS-y i prowadzić samochód z włączoną funkcją FSD w wersji 14.2", odpowiedział, że tak, ale oczywiście, czynność tą rekomenduje " w zależności od sytuacji na drodze". 

Jest jednak jeden wielki problem

W świetle prawa, pisanie SMS-ów w trakcie prowadzenia pojazdów jest w dalszym ciągu nielegalne. Tak samo jest w przypadku korzystania z innych przenośnych bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych. Póki co nie ma od tej reguły wyjątków, nawet w przypadku aktywnego zaawansowanego systemu wspomagania kierowcy. Policja ostrzega, aby tego nie robić.

Niezależnie od wszystkiego, jest to wyraźny sygnał, że przepisy stanowe będą wkrótce musiały zostać zaktualizowane, aby sprostać coraz to większej liczbie autonomicznych pojazdów na drogach. 

Stany takie jak Arizona, Nowy Jork i Illinois znajdują się w pierwszej dziesiątce stanów z największą liczbą rejestracji pojazdów elektrycznych. 

telepolis
Zródła zdjęć: Andrey_Popov / Shutterstock
Źródła tekstu: businessinsider.com