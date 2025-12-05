Oprogramowanie

Zainstaluj nową wersję Androida. Ogrom zmian w systemie

Google wprowadza dużą aktualizację do systemu Android. Zmieni się kilka rzeczy, ale najważniejsza nowość dotyczy powiadomień. Te staną się dużo mądrzejsze i mniej angażujące.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:54
Użytkownicy telefonów z serii Google Pixel już za chwilę otrzymają aktualizację Androida 16 do wersji QPR2. Ta wprowadza szereg istotnych zmian, które już zostały ciepło przyjęte przez użytkowników.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany w Android 16 QPR2

Jedną z najważniejszych zmian w nowej wersji Androida są nowe powiadomienia. Te mają być mądrzejsze i mniej angażujące dla użytkownika. Sztuczna inteligencja sama je pogrupuje i wyświetli według ważności. W ten sposób np. SMS od mamy czy szefa będzie miał wyższy priorytet niż powiadomienie z Instagrama.

Oprócz tego AI ma też tworzyć podsumowania powiadomień, gdy jest ich za dużo. Dzięki temu nie przeoczymy tego, co jest szczególnie ważne.

Poza tym Google wprowadził zmiany do trybu ciemnego. Ten będzie wymuszany także w aplikacjach, które go nie obsługują. Koniec z appkami, które biją jasnym światłem po oczach.

Android 16 QPR2 to też nowość w schematach ikon. System od jakiegoś czasu pozwala ustawić wszystkie w jednym schemacie kolorystycznym. Problem w tym, że nie każdy deweloper przygotował się na taką ewentualność. Część ikona nadal wyświetlała się w oryginalnej wersji. Nowa wersja Androida sama wygeneruję ikonę w odpowiednim schemacie kolorystycznym, więc wszystkie będą wyglądały tak samo.

To tylko część zmian. Poza nimi nowa wersja Androida wprowadza też lepszą kontrolę rodzicielską, poprawki w kwestii bezpieczeństwa (np. wymuszenie częstszego sprawdzania odcisku palca), czy też możliwość zablokowania widżetów na ekranie blokady urządzenia.

Aktualizacja na razie dostępna jest tylko dla posiadaczy telefonów Google Pixel 6 oraz nowszych. Użytkownicy Samsungów, Xiaomi czy OnePlus będą musieli trochę dłużej poczekać na zmiany.

telepolis
Android Google Android 16 Android 16 nowości Android 16 QPR2 Android 16 aktualizacja
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: digitaltrends.com