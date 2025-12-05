Aplikacje

Portfel Google to więcej niż zwykły portfel. Oto kolejna nowość

Do tego, że mamy cyfrowy odpowiednik portfela w swoim telefonie, szybko się przyzwyczailiśmy. Teraz, z pełnym entuzjazmem i zaciekawieniem witamy wszelkie nowości, którymi Google nas raczy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
07:25
3
Jeszcze więcej powiadomień od Google'a

Portfel Google wprowadza powiadomienia o pobliskich lokalizacjach i alerty, które mogą się przydać podczas odprawy lotniczej. Jeśli tylko odprawimy się za pomocą aplikacji na lot (a wszyscy wiemy, że Ryanair od 12 listopada wszystkim swoim pasażerom podczas odprawy daje już tylko cyfrowe karty pokładowe w aplikacji) i dodamy kartę odprawy do portfela, to możemy być pewni, że niczego ważnego nie przegapimy.

Co prawda, alert Portfela Google informował do tej pory o miejscu planowanej podróży i linii lotniczej. Teraz, po otwarciu karty teraz Portfel Google wyświetla dodatkowo monit "Ustaw powiadomienia w pobliżu". Co oznacza, że możemy otrzymać powiadomienie, jeśli będziemy w pobliżu miejsc, z którymi mamy powiązane karty w naszym portfelu. 

Powiadomienia o lokalizacji w Portfelu Google

To nic innego jak funkcja, która ma na celu "dostarczanie aktualnych i istotnych informacji poprzez powiadomienie użytkowników, kiedy znajdują się oni w pobliżu odpowiedniego miejsca". Funkcja ta może zostać zastosowana nie tylko w przypadku kart pokładowych, ale także kart lojalnościowych, ofert specjalnych i biletów na wydarzenia kulturalne. 

To taki ułatwiacz życia - jedno dotknięcie, umożliwia nam łatwe skanowanie potrzebnego kodu. 

Chodzi o spersonalizowane doświadczenia. Google zawsze zapisze twoją lokalizację, aby pokazać ci, gdzie korzystałeś z funkcji "Dotknij i zapłać".

wyjaśnia Google. 

Opcja "Skonfiguruj powiadomienia z okolicy dla wszystkich kart" pozwala też zmienić uprawnienia dotyczące lokalizacji na "Zawsze zezwalaj". Możemy także zarządzać powiadomieniami dla każdej karty osobno, jeśli sobie tylko tego życzymy. 

telepolis
Zródła zdjęć: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock
Źródła tekstu: 9to5Google