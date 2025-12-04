Facebook i Instagram z nowym centrum pomocy. Z człowiekiem nie pogadasz

Zamiast wyżalenia się człowiekowi, czeka na nas asystent AI

Nowa funkcja udostępniana jest globalnym użytkownikom na Facebooku i Instagramie zarówno w aplikacjach iOS, jak i Android. Asystent AI został zaprojektowany w celu oferowania spersonalizowanej pomocy w kwestiach takich jak odzyskiwanie konta, zarządzanie profilem czy aktualizowanie ustawień.

Meta podkreśla, że systemy AI pomagają w ochronie kont użytkowników, a liczba hackowanych kont spadła o ponad 30 procent na całym świecie. Sztuczna inteligencja wspomaga również identyfikację zagrożeń takich jak phishing, podejrzane logowania czy przejęte konta. Jak deklaruje Meta, AI pomaga już uniknąć przypadkowego wyłączenia kont i przyspieszyło proces odwoławczy.

Prasówki Mety jedno, a użytkownicy drugie

Oświadczenia Meta nie pokrywają się z doświadczeniami tysięcy użytkowników, którzy narzekają na utratę dostępu do kont z powodu błędów systemów firmy. Niektórzy podejrzewają, że wina leży właśnie po stronie AI.

Część użytkowników grozi pozwami, zwłaszcza gdy utrata dostępu ma realny wpływ na ich biznes czy źródło dochodu. Sytuacja stała się na tyle poważna, że na Reddicie powstało forum dla osób pozywających Meta.

Nowe centrum wsparcia być może pomoże i tym poszkodowanym. Ma być jaśniej i prościej, a do tego dochodzą ulepszone powiadomienia SMS i e-mail. System lepiej też będzie rozpoznawać urządzenia użytkowników (co jest nieco niepokojące) i połączy ich z narzędziami zabezpieczającymi konto, takimi jak weryfikacja bezpieczeństwa czy uwierzytelnianie dwuetapowe.