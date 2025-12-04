Aplikacje

Facebook i Instagram z nowym centrum pomocy. Z człowiekiem nie pogadasz

Meta ogłosiła w czwartek uruchomienie nowego scentralizowanego centrum wsparcia dla użytkowników Facebooka i Instagrama. Interesantów obsługuje sztuczna inteligencja.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 20:04
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Facebook i Instagram z nowym centrum pomocy. Z człowiekiem nie pogadasz

Zamiast wyżalenia się człowiekowi, czeka na nas asystent AI

Nowa funkcja udostępniana jest globalnym użytkownikom na Facebooku i Instagramie zarówno w aplikacjach iOS, jak i Android. Asystent AI został zaprojektowany w celu oferowania spersonalizowanej pomocy w kwestiach takich jak odzyskiwanie konta, zarządzanie profilem czy aktualizowanie ustawień.

Dalsza część tekstu pod wideo

Meta podkreśla, że systemy AI pomagają w ochronie kont użytkowników, a liczba hackowanych kont spadła o ponad 30 procent na całym świecie. Sztuczna inteligencja wspomaga również identyfikację zagrożeń takich jak phishing, podejrzane logowania czy przejęte konta. Jak deklaruje Meta, AI pomaga już uniknąć przypadkowego wyłączenia kont i przyspieszyło proces odwoławczy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Apple Watch 11 GPS + Cellular 46mm koperta z tytanu (łupek) + pasek sportowy rozmiar S/M (czarny)
Apple Watch 11 GPS + Cellular 46mm koperta z tytanu (łupek) + pasek sportowy rozmiar S/M (czarny)
0 zł
3599 zł - najniższa cena
Kup teraz 3599 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
-300 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899.99 zł
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 SM-L320NZ 40mm Srebrny
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 SM-L320NZ 40mm Srebrny
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Advertisement

Prasówki Mety jedno, a użytkownicy drugie

Oświadczenia Meta nie pokrywają się z doświadczeniami tysięcy użytkowników, którzy narzekają na utratę dostępu do kont z powodu błędów systemów firmy. Niektórzy podejrzewają, że wina leży właśnie po stronie AI.

Część użytkowników grozi pozwami, zwłaszcza gdy utrata dostępu ma realny wpływ na ich biznes czy źródło dochodu. Sytuacja stała się na tyle poważna, że na Reddicie powstało forum dla osób pozywających Meta.

Facebook i Instagram z nowym centrum pomocy. Z człowiekiem nie pogadasz

Nowe centrum wsparcia być może pomoże i tym poszkodowanym. Ma być jaśniej i prościej, a do tego dochodzą ulepszone powiadomienia SMS i e-mail. System lepiej też będzie rozpoznawać urządzenia użytkowników (co jest nieco niepokojące) i połączy ich z narzędziami zabezpieczającymi konto, takimi jak weryfikacja bezpieczeństwa czy uwierzytelnianie dwuetapowe.

Metody odzyskiwania konta oferują teraz opcjonalną możliwość nagrania wideo przednią kamerą do weryfikacji tożsamości.

Image
telepolis
Facebook instagram kradzież konta blokada konta problem z instagramem problem z facebookiem centrum pomocy
Zródła zdjęć: Meta, TY Lim / Shutterstock
Źródła tekstu: Meta, oprac. wł