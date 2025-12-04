Teufel CINEBAR 22: nowy soundbar z Dolby Atmos już w Polsce

CINEBAR 22 to kompaktowy soundbar, który w standardowej konfiguracji tworzy wirtualny układ 5.1 z ośmiu przetworników, wspomaganych przez bezprzewodowy subwoofer T 6. Efekt przestrzenny powstaje m.in. dzięki bocznym i skierowanym ku górze głośnikom, wykorzystującym odbicia od ścian i sufitu zgodnie z zasadą syntezy binauralnej, tak aby uzyskać także wrażenie dźwięku znad głowy. Producent deklaruje wysokie rezerwy głośności, szeroką scenę stereo oraz dużą zrozumiałość dialogów, co ma odpowiadać zastosowaniom filmowym, muzycznym i gamingowym. Istnieje też możliwość rozszerzenia zestawu do 7.1 z bezprzewodowymi głośnikami EFFEKT 2.

Dalsza część tekstu pod wideo

Układ głośników obejmuje koaksjalny moduł wysokotonowy i średniotonowy pracujący jako kanał centralny, dwa przetworniki typu Racetrack odpowiadające za tony średnie, dwa głośniki wysokotonowe budujące scenę stereo oraz dwa pełnozakresowe przetworniki 50 mm realizujące kanały efektowe. Za odtwarzanie niskich częstotliwości odpowiada bezprzewodowy subwoofer T 6, który według opisu ma dostarczać głęboki, kontrolowany bas i może być ustawiony pionowo lub poziomo, na przykład wsunięty pod kanapę. Użytkownik ma do dyspozycji różne tryby pracy, takie jak tryb nocny czy wzmocnienie dialogów, a także możliwość indywidualnej regulacji brzmienia i wbudowany korektor.

Za łączność przewodową odpowiada złącze HDMI 2.1 w konfiguracji 1 wejście / 1 wyjście, z obsługą 4K Pass-Through, HDR, Dolby Vision, sygnału 3D oraz standardu HDMI eARC i funkcji CEC, co umożliwia podłączenie jednym kablem i sterowanie pilotem telewizora. Dodatkowo dostępne są wejście AUX i optyczne wejście cyfrowe, a bezprzewodowy streaming muzyki zapewnia Bluetooth 5.3 z obsługą kodeka AAC, przeznaczony do współpracy ze smartfonami, tabletami i komputerami oraz serwisami takimi jak Spotify czy YouTube.

Na obudowie znalazł się panel dotykowy i metalowa maskownica, wbudowany uchwyt ścienny oraz podświetlany wyświetlacz z regulacją jasności, a całość będzie oferowana w wersjach kolorystycznych czarnej i białej.

Ceny i dostępność

CINEBAR 22 jest już dostępny w Polsce w sklepie AudioMagic w Warszawie oraz w sprzedaży internetowej na stronie teufelaudio.pl, w czarnej i białej wersji kolorystycznej, w cenie od 2599 zł.