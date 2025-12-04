Konta

PKO BP i smutny finał niedzieli handlowej. Bank nie kryje skruchy

Nic nie psuje świątecznych zakupów równie skutecznie, jak brak pieniędzy. A to właśnie taki finał niedzieli handlowej postanowił przygotować dla swoich klientów największy polski bank, czyli PKO Bank Polski.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 18:12
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP i smutny finał niedzieli handlowej. Bank nie kryje skruchy

Zaczęło się, świąteczny szał, którego nie da się zatrzymać. Potrzymaj mi piwo — rzekł PKO BP

PKO Bank Polski to z jednej strony instytucja, której zaufało najwięcej Polaków (12,4 mln klientów), z drugiej zaś gehenna nieustannych przerw w działaniu usług. Niby jest to zrozumiałe o tyle, że bank potrzebuje czasu na podnoszenie bezpieczeństwa, aktualizacje systemów czy do poprawy wydajności, z drugiej zaś dziwić może, że częstotliwość "planowanych awarii" jest odczuwalnie wyższa niż w innych bankach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Twoja firma bazuje na usługach PKO BP? Możesz mieć kłopot

PKO Bank Polski rekomenduje, aby wszystkie kluczowe przelewy, zlecenia, importy plików płatniczych czy inne operacje wymagające dostępu do iPKO biznes wykonać przed rozpoczęciem przerwy technicznej. Jest to szczególnie istotne dla firm, które obsługują nocne zmiany, rozliczają płatności z kontrahentami w różnych strefach czasowych lub realizują masowe przelewy wynagrodzeń i świadczeń.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kulki kokosowe FEEL FIT Coconut Veganela Balls (27 g)
Kulki kokosowe FEEL FIT Coconut Veganela Balls (27 g)
0 zł
5.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5.99 zł
Żelki BERAW Banan z chrupkami (35 g)
Żelki BERAW Banan z chrupkami (35 g)
0 zł
3.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 3.9 zł
Baton proteinowy OLIMP Bar Dubajska czekolada (40 g)
Baton proteinowy OLIMP Bar Dubajska czekolada (40 g)
-0.5 zł
8.49 zł - najniższa cena
Kup teraz 7.99 zł
Advertisement

Problemy będą dotyczyć działania serwisu iPKO biznes, iPKO biznes Integra oraz aplikacji mobilnej iPKO biznes, a okienko utrudnień potrwa tym razem przez 3 godziny. To finał pierwszej niedzieli handlowej w grudniu, przypadającej na 7 grudnia — już od północy do godziny 3:00 8 grudnia bank będzie odmawiał posłuszeństwa.

W czasie okna serwisowego możliwe są chwilowe problemy z logowaniem, podglądem sald, realizacją przelewów czy autoryzacją operacji. Po zakończeniu prac dostęp do systemów powinien zostać automatycznie przywrócony, a użytkownicy nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, poza ewentualnym ponownym zalogowaniem.

Jeśli możesz, zrób zaplanowane operacje wcześniej. Przepraszamy za utrudnienia.

- czytamy w komunikacie PKO Banku Polskiego
Image
telepolis
iPKO PKO Bank Polski PKO BP iPKO biznes nie działa pko bank polski PKO BP problem iPKO biznes Integra
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO BP, oprac. wł