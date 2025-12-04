PKO BP dołącza do 7 innych banków. Tego klientom brakowało
PKO Bank Polski oficjalnie potwierdził wprowadzenie nowej funkcji w aplikacji IKO. Już mogą z niej korzystać wszyscy klienci.
Pod koniec listopada pisaliśmy o nowej funkcji, która pojawiła się u niektórych użytkowników aplikacji IKO. Teraz PKO Bank Polski oficjalnie potwierdził, że już jest ona dostępna.
PKO BP wprowadza nowość w IKO
W aplikacji IKO pojawiła się funkcja "Prośba o przelew BLIK". Tym samym PKO BP dołączył do innych banków, które od jakiegoś czasu mają taką opcję dla swoich klientów. Dzięki temu możemy wysłać do kogoś prośbę o przelew, a gdy ten ją zaakceptuje, to transfer pieniędzy zostanie automatycznie przeprowadzony z wykorzystaniem BLIKA. Co ważne, działa to w przypadku różnych banków.
W aplikacji IKO wejdź w zakładkę Płatności, a następnie wybierz Prośba o przelew BLIK.
Wpisz tytuł prośby, kwotę oraz dodaj odbiorę i wybierz Dalej.
Na ekranie podsumowania sprawdź, czy wszystko się zgadza i naciśnij Wyślij prośbę. Gotowe! Twój odbiorca ma 72 godziny, żeby na nią odpowiedzieć.
Taką prośbę o przelew BLIK można wysłać do maksymalnie 30 osób jednocześnie. Może ona opiewać na kwotę od 1 do 500 zł. Nowość zastąpi dotychczas dostępną w IKO prośbę o przelew, która była możliwa tylko między klientami PKO BP.
Prośba o przelew BLIK dostępna jest też w 7 innych bankach: ING, mBanku, VeloBanku, Millennium, BSR, Pekao oraz SGB.