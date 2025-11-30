Polska jest liderem Europy, ale wiele jest jeszcze do poprawy

Firma doradcza Deloitte, we współpracy z Future Finance Poland, opublikowała raport "EU Financial Centres Power Index". Dotyka on wielu aspektów gospodarki. W jednym ze wskaźników jesteśmy europejskim liderem. Chodzi o płatności mobilne i internetowe.

Polska na czele Europy

Polacy najczęściej w Europie decydują się na korzystanie z płatności mobilnych oraz internetowych. Duża w tym zasługa BLIKA, za pomocą którego tylko w 2024 roku przeprowadziliśmy aż 2,4 mld tego typu operacji.

Według rankingu obszar innowacji jest jednym z największych atutów Polski – w tym subindeksie znalazła się ona za Niemcami, Francją, Niderlandami, Szwecją i Włochami. Kraj zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji mobilnych i internetowych, a sam system BLIK obsłużył w 2024 roku 2,4 mld takich operacji. Dodatkowo Polska jest w pierwszej dziesiątce państw UE (siódme miejsce) pod względem liczby tzw. »jednorożców«, czyli startupów wycenianych na co najmniej 1 mld dolarów. czytamy w raporcie.

Z tego samego raportu dowiadujemy się, że chociaż Polska jest 6. co do wielkości gospodarką Unii Europejskiej, to zajmuje dopiero 13. miejsce pod względem skali finansowania gospodarki. Zdaniem autorów raportu to dowód na konieczność wzmocnienia sektora bankowego, rynku papierów wartościowych, obligacji korporacyjnych oraz ubezpieczeń.

Autorzy zauważają też, że nie w pełni wykorzystujemy potencjał naszej gospodarki. Widać to między innymi po relacji udzielanych kredytów do PKB, która od 2015 roku systematycznie spada.