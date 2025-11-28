Spokój i raty 0% czy wolność i mega bonusy? Orange daje Ci wybór

Abonament komórkowy – stabilność i pakiet benefitów

Abonament w Orange to rozwiązanie dla osób ceniących przewidywalność kosztów i dostęp do pakietów internetowych z dużą liczbą GB. Aktualna oferta obejmuje cztery plany komórkowe: XS, S, M i L, z których każdy zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y zarówno w Polsce, jak i w roamingu UE, a także dostęp do sieci 5G.​ To wszystko w cenie już od 45 zł miesięcznie (z rabatami) w Planie XS, a w promocji online nawet od 35 zł miesięcznie z rabatami

W cenie są również pakiety internetowe, których wielkość zależy od wybranego abonamentu – od 10 GB w Planie XS aż do … braku limitów danych i prędkości w Planie L (przez 24 mies, potem 300 GB miesięcznie). Jeśli ofertę kupisz online, otrzymasz jeszcze więcej GB, a więcej Internetu zawsze się przyda. To w kraju. Z kolei podczas podróży po Europie będziesz mieć od 10 GB do 27,62 GB miesięcznie w najwyższym planie Tych, co lubią oglądać filmy i seriale zainteresować może dostęp do Telewizji Mobilnej – począwszy od Planu S w cenie dostępny jest Plan Podstawowy, który umożliwia oglądanie popularnych kanałów telewizyjnych na żywo w Orange TV Go (w aplikacji lub serwisie tvgo.orange.pl). Usługa działa na smartfonie, tablecie lub laptopie w każdym miejscu w zasięgu sieci komórkowej i Wi-Fi, w Polsce i całej UE.

Dużą zaletą abonamentu jest możliwość dokupienia smartfonu w systemie wygodnych rat 0%. Na start nie zapłacisz nic lub tylko 1 zł. Resztę rozłożysz na 6, 12, 24 lub 36 miesięcy. To dobry sposób na zdobycie najnowszego telefonu bez jednorazowego obciążania budżetu.​

Więcej informacji o pomarańczowych abonamentach, w tym wysokość opłat i rabaty, znajdziesz pod tym adresem.

Drugi smartfon za złotówkę

Z okazji zbliżających się świąt Orange Polska przygotował specjalną ofertę dla wszystkich, którzy chcą sięgnąć po pomarańczowe plany 5G. Wybierając Plan M lub L (na 24 mies.) z telefonem (na 36 rat), otrzymasz aż dwa urządzenia. Za drugi smartfon zapłacisz symboliczną złotówkę.

W zestawach świątecznych znajdziesz między innymi najnowszą, ultrasmukłą Motorolę Edge 70 w parze z modelem Moto G35 5G tylko za 1 zł. Są też pary z telefonami Honor i Xiaomi. Dlatego nie czekaj i chodź po prezenty do Orange!

Z promocji skorzystasz, jeśli:

kupisz nowy numer,

przedłużysz posiadaną umowę,

przeniesiesz numer z sieci innego operatora,

przejdziesz na abonament z nju lub Orange na kartę.

Dodatkowe informacje znajdziesz na tej stronie.

Kolejny numer nawet za pół ceny

To nie wszystko. Orange docenia klientów, którzy decydują się na połączenie usług. Oferta Rodzinne numery pozwala zbudować grupę – do dziesięciu numerów – z tym samym planem taryfowym, w której każdy kolejny abonament kosztuje 50% mniej w porównaniu do ceny za pierwszy numer. Klienci, którzy wybiorą Plan M lub L z umową na 24 miesiące, za drugi i każdy następny numer z tym samym planem zapłacą odpowiednio od 37,50 zł lub od 47,50 zł miesięcznie z rabatami. To się naprawdę opłaca, rodziny zyskują z Orange.

Jeśli jednak wolisz Plan S, tam również zaoszczędzisz na kolejnych numerach, po 20 zł co miesiąc.

Karta prepaid – maksymalna elastyczność i kontrola kosztów

Oferta na kartę w Orange to wybór dla osób, które cenią pełną kontrolę nad wydatkami i nie chcą wiązać się długoterminową umową. Nie ma tu miesięcznych zobowiązań ani kar za rezygnację – płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.​

Aktualnie najpopularniejszym rozwiązaniem jest starter Orange za 5 zł. Zawiera on rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu na 30 dni oraz 25 GB Internetu (10,18 GB w UE). Pierwszy miesiąc jest w cenie startera, a potem usługa odnawia się automatycznie co miesiąc – drugi i trzeci miesiąc kosztują 15 zł, a następne 35 zł.

Co istotne, użytkownicy tego startera mogą skorzystać z promocji 9900 GB przez rok. W jej ramach otrzymasz 12 paczek po 825 GB każda (800 GB ekstra + 25 GB z usługi Bez limitu).​

Dla bardziej wymagających użytkowników dostępne są startery za 49 zł oraz 299 zł. Pierwszy daje rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 100 GB Internetu (20,38 GB w UE) na 2 miesiące. W drugim również otrzymasz nielimitowane połączenia i wiadomości, a do tego aż 2 TB Internetu – to wszystko na cały rok.

Startery możesz kupić online pod tym adresem.

Bonusy i dodatkowe gigabajty

Użytkownicy Orange na kartę zyskują bonusowe gigabajty przy każdym doładowaniu online – w aplikacji Mój Orange lub na stronie doładowania.orange.pl. Standardowe bonusy zależą od kwoty doładowania i wynoszą od 5 GB do nawet 365 GB przy najwyższych kwotach doładowania.

Szczegóły na doladowania.orange.pl.

Jeśli już o bonusach mowa, nie można zapomnieć o gigabajtach za zgodę marketingową. Wystarczy wysłać SMS o treści TAK pod 80290 lub wyrazić zgodę w Mój Orange, by zyskać 400 GB na 31 dni.

Usługi Bez limitu – elastyczny „abonament” na kartę

W Orange na kartę sam decydujesz, jak korzystasz ze swojego telefonu. Pomogą Ci w tym usługi Bez limitu z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz dużymi paczkami Internetu. Możesz wybrać opcję cykliczną i zyskać dodatkowe bonusy lub opcję jednorazową i korzystać z usług dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Pierwszy miesiąc kosztuje promocyjnie 15 zł. W przypadku pakietów cyklicznych niewykorzystane gigabajty nie przepadają – sumują się i są dostępne tak długo, jak długo usługa pozostaje aktywna.​

Szczegółowe informacje o ofercie Orange na kartę znajdziesz tutaj.

Aplikacja Mój Orange – centrum zarządzania usługami

Niezależnie od wybranej opcji – abonamentu czy karty – wszyscy klienci Orange mają dostęp do aplikacji Mój Orange. To prawdziwe centrum dowodzenia pomarańczowymi usługami mobilnymi.​

W aplikacji możesz:

sprawdzać stan konta i wykorzystanie pakietów – na bieżąco monitorujesz ilość dostępnych GB, minut czy SMS-ów,

– na bieżąco monitorujesz ilość dostępnych GB, minut czy SMS-ów, doładowywać konto – korzystając z oferty na kartę za każde doładowanie w aplikacji otrzymasz bonus,

– korzystając z oferty na kartę za każde doładowanie w aplikacji otrzymasz bonus, opłacać faktury online – płatności BLIK lub kartą, bez wychodzenia z domu,

– płatności BLIK lub kartą, bez wychodzenia z domu, odbierać prezenty – w ramach akcji "Środy z Mój Orange" dla abonentów dostępne są nowe bonusy, darmowe GB, zniżki na urządzenia czy promocje partnerskie,

– w ramach akcji "Środy z Mój Orange" dla abonentów dostępne są nowe bonusy, darmowe GB, zniżki na urządzenia czy promocje partnerskie, zarządzać usługami dodatkowymi – aktywacja i dezaktywacja pakietów jednym kliknięciem,

– aktywacja i dezaktywacja pakietów jednym kliknięciem, przedłużać umowy – wygodne przedłużenie abonamentu z dostępem do specjalnych ofert​,

– wygodne przedłużenie abonamentu z dostępem do specjalnych ofert​, korzystać z Centrum Bezpieczeństwa – darmowa usługa HasłoAlert informuje o wyciekach danych osobowych, a Cyberalerty ostrzegają przed najnowszymi zagrożeniami w sieci,

– darmowa usługa HasłoAlert informuje o wyciekach danych osobowych, a Cyberalerty ostrzegają przed najnowszymi zagrożeniami w sieci, zarządzać domową siecią Wi-Fi – konfiguracja urządzeń, nadawanie dostępu gościom, diagnostyka połączenia​.

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie na urządzenia z systemem Android oraz iOS i stanowi jeden z najbardziej docenianych elementów ekosystemu Orange. Eliminuje konieczność wizyt w salonie czy rozmów z infolinią.​

Kiedy wybrać abonament, a kiedy kartę?

Swoje zalety ma zarówno abonament komórkowy, jak i oferta na kartę. Wszystko zależy od Ciebie i Twoich potrzeb czy preferencji.

Wybierz abonament w Orange, jeśli:

intensywnie korzystasz z Internetu mobilnego i potrzebujesz dużych pakietów GB lub opcji bez limitów,

planujesz zakup nowego smartfonu w ratach 0%,

cenisz sobie stabilność i chcesz płacić tę samą kwotę każdego miesiąca,

kupujesz numery dla całej rodziny i chcesz na tym zaoszczędzić,

chcesz zaoszczędzić na łączeniu usług (np. telefon + Internet domowy) – dodatkowe rabaty w ramach Orange Love.

Wybierz ofertę na kartę, jeśli:

jesteś użytkownikiem okazjonalnym, który nie potrzebuje dużych pakietów,

cenisz elastyczność oraz brak zobowiązań,

chcesz mieć pełną kontrolę nad wydatkami i płacić tylko za faktyczne użycie,

potrzebujesz dodatkowego numeru na przykład tylko na wakacje,

chcesz sprawdzić jakość sieci operatora przed podjęciem decyzji o abonamencie.

Przeniesienie numeru – bez stresu i komplikacji

Orange maksymalnie upraszcza proces zmiany operatora. Przeniesienie numeru można wykonać całkowicie online – wystarczy wypełnić formularz na stronie orange.pl, podając dane zgodne z tymi u obecnego operatora. Wniosek można złożyć nawet 120 dni przed końcem obecnej umowy.​

Po podpisaniu umowy otrzymasz kartę SIM z numerem tymczasowym. W dniu przeniesienia numer zostanie aktywowany automatycznie – nie trzeba wymieniać karty. O każdym etapie Orange poinformuje Cię SMS-em lub e-mailem.​

Dodatkowe informacje o przenoszeniu numeru na abonament do Orange znajdziesz na tej stronie.

Oczywiście, można również przenieść numer z oferty na kartę. Wtedy jest znacznie szybciej, a Twój obecny operator nie obciąży Cię żadnymi dodatkowymi kosztami czy karami. Co więcej, w ramach promocji Orange da Ci usługę bez limitu za 0 zł przez 3 miesiące. Szczegóły tutaj.

Abonament czy karta? Wybierz rozwiązanie, które pasuje do Twoich potrzeb

Zarówno abonament, jak i karta prepaid w Orange oferują bogaty zestaw korzyści. Abonament zapewnia stabilność, duże pakiety Internetu i możliwość ratalnego zakupu sprzętu, podczas gdy karta daje elastyczność i pełną kontrolę nad wydatkami.

Niezależnie od wyboru, wszyscy klienci zyskują dostęp do nowoczesnej sieci 5G, aplikacji Mój Orange oraz atrakcyjnych promocji – szczególnie w okresie świątecznym. Skorzystać mogą nowi, ale również dotychczasowi klienci pomarańczowego operatora.