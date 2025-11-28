Masz Samsunga? One UI 8.5 zmieni sposób, w jaki go używasz

One UI 8.5 nadchodzi

Samsung nie zwalnia tempa i szykuje się do kolejnego uderzenia. Po premierze One UI 8, bazującego na Androidzie 16, przyszedł czas na jego udoskonaloną wersję. Wiele wskazuje na to, że testy beta One UI 8.5 ruszą lada moment. W sieci pojawiły się natomiast kolejne informacja o czekających nas nowościach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany, o których mowa, skupiają się głównie na funkcji Now Brief. To asystent, który podsumowuje Twój dzień i serwuje newsy. Do tej pory działał on poprawnie, ale bez fajerwerków. Szczególnie kulały rekomendacje wideo. Użytkownicy narzekali, że podsyłane filmy z YouTube'a były dość losowe. Najwyraźniej Samsung wziął sobie te uwagi do serca.

Twój telefon zrozumie, co lubisz oglądać

Nowy kod zaszyty w aplikacji wskazuje na spore zmiany w algorytmach. Now Brief przestanie strzelać na ślepo. System ma analizować Twoje zainteresowania znacznie głębiej. Jeśli zbliża się mecz twojej ulubionej drużyny, dostaniesz odpowiednie wideo. Planujesz wycieczkę? Telefon sam podsunie Ci poradniki podróżnicze związane z celem podróży.

Oczywiście, wygoda ma swoją cenę. Aby te funkcje zadziałały, będziesz musiał wyrazić zgodę na udostępnianie danych o swoich preferencjach. Komunikaty w kodzie sugerują, że Samsung stawia na transparentność w tej kwestii. To dobra wiadomość dla osób dbających o prywatność.

Muzyka idealna na każdą pogodę

Jeszcze ciekawiej zapowiada się integracja ze Spotify. Samsung chce, aby twój smartfon idealnie wpasował się w moment. Rekomendacje muzyczne w One UI 8.5 będą zależeć od pory dnia, a nawet pogody.

Wyobraź sobie, że jest deszczowy wieczór. Telefon sam zaproponuje ci spokojną, klimatyczną playlistę. W piątkowe popołudnie dostaniesz coś bardziej energetycznego na start weekendu. System ma też rozpoznawać specjalne okazje, takie jak twoje urodziny czy Nowy Rok. To drobne usprawnienia, ale mogą sprawić, że korzystanie z urządzenia będzie przyjemniejsze.

Zmiany dotkną też galerii i kontaktów. Funkcja Quick Share ma sugerować odbiorców zdjęć na podstawie twarzy wykrytych na fotografii. Podobnie zadziała to w aplikacji Telefon – system podpowie zdjęcia profilowe dla twoich kontaktów, przeczesując twoją galerię.