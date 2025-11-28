Policja promuje PKO BP bez oznaczenia reklamy. Tak można?

Wchodząc na oficjalne profile Polskiej Policji, spodziewamy się wpisów z ostrzeżeniami, informacjami podjętych działaniach, ale też takich, w których służby chwalą się swoimi osiągnięciami. To, czego się nie spodziewamy, to wpis, który przez wielu został uznany za nieoznaczoną reklamę. W tym wypadku PKO Banku Polskiego.

Policja reklamuje bank?

Na oficjalnym profilu Polskiej Policji pojawił się wpis, w którym służby informują o specjalnej ofercie PKO BP, przygotowanej dla czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy. Mogą oni skorzystać ze specjalnego konta, pożyczki gotówkowej, oferty wynajmu i zakupów pojazdów czy też ubezpieczenia komunikacyjnego.

Brzmi niecodziennie? Tak też uznali użytkownicy platformy X. Pod wpisem wielu z nich oznacza UOKiK. Zarzucają też policji, że nie oznaczyła postu sponsorowanego, jak jest to wymagane przez przepisy. Padają też pytania o koszty wynajmu przestrzeni reklamowej. Widać, że użytkownicy X są mocno skonsternowani z powodu postu.

Oczywiście należy pamiętać, że policja jest organem państwowym, ale tego samego nie można powiedzieć o PKO BP, a przynajmniej nie do końca. Owszem, jest uznawany za polski. To dlatego, że Skarb Państwa ma 29,43 proc. udziałów w banku i jest jego największym akcjonariuszem. Jednak pozostałe akcje (ponad 70 proc.) należą częściowo do prywatnych podmiotów.

W związku z całą tą sytuacją postanowiliśmy zapytać u źródła o przyczyny publikacji postu oraz brak oznaczenia reklamy. Wysłaliśmy w tej sprawie pytania zarówno do Polskiej Policji, jak i PKO BP. Pytania zadaliśmy również UKOKiK. Od służb dowiedzieliśmy się jedynie, że jest to wynik współpracy z bankiem.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń podpisał list intencyjny z PKO Bankiem Polskim reprezentowanym przez prezesa zarządu PKO Banku Polskiego Szymona Miderę. W ramach współpracy bank przygotował specjalną ofertę dla funkcjonariuszy Policji. przekazał kom. Mariusz Kurczyk, Naczelnik Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji

Czy odpowiada to na nasze pytania? W najmniejszym stopniu. Dlatego jeszcze raz poprosiliśmy o ustosunkowanie się do sprawy. W drugiej odpowiedzi doczekaliśmy się większych konkretów.

Zamieszczona informacja dotyczy wyłącznie specjalnej oferty przygotowanej przez wskazany podmiot dla funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów służb mundurowych (ściśle określonej grupy), wynikającej z podpisanego listu intencyjnego. Celem wykorzystania dysponowanych przez Policję kanałów informacyjnych jest dotarcie z tą informacją do wszystkich funkcjonariuszy i osób, do których jest kierowana oferta. Publikowane materiały nie mają charakteru odpłatnego. Policja nie reklamuje innych produktów wskazanego podmiotu. przyznał rzecznik policji.

Do tej pory nie otrzymaliśmy też odpowiedzi od PKO BP oraz UOKiK. Gdy tylko je dostaniemy, to zaktualizujemy tekst.

AKTUALIZACJA:

Trzymaliśmy odpowiedź od UOKiK, którą publikujemy poniżej: