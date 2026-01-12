Honor Magic8 Pro w Polsce. Na start 1000 zł taniej

Honor Magic8 Pro miał swoją pierwszą, chińską premierę w październiku i niemal trzy miesiące później doczekaliśmy się debiutu w Polsce. Nowy model będzie bił się o najwyższe miejsce na podium z innymi fotograficznymi flagowcami.

Honor Magic8 Pro – flagowiec prawie bez kompromisów

Magic8 Pro wyposażono ekran LTPO OLED o przekątnej 6,71 cala, rozdzielczości 1.5K (1256 z 2808), częstotliwości odświeżania 1-120 Hz i jasności do 6000 nitów, chroniony szkłem NanoCrystal Shield. W ekran wkomponowany jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Sercem Honora Magic8 Pro jest układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez 12 lub 16 GB RAM LPDDR5X oraz 512 GB lub nawet 1 TB szybkiej pamięci UFS 4.0. Niestety, w Polsce dostępy ma być tylko model z 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej.

Nowy smartfon został wyposażony w zaawansowany system fotograficzny AiMAGE Camera. Według producenta najważniejszym elementem całości jest aparat telefoto z matrycą 200 Mpix (1/1,4”), przysłoną f/2.6 i stabilizacją CIPA 5.5, oferującą czterokrotnie większą precyzję wykrywania drgań oraz ulepszoną reakcję dynamiczną niż w poprzedniej generacji. Dodatkowo dzięki technologii HONOR AI AntiShake użytkownicy mają siedmiokrotnie większą szansę na uzyskanie doskonałych zdjęć z zoomem, nawet bez użycia statywu czy gimbala. Sekcję foto uzupełniają też dwie jednostki 50 Mpix – główna i ultraszerokokątna oraz aparat przedni 50 Mpix z czujnikiem głębi 3D.

Pracę aparatów wspiera Magic Color, silnik kolorów oparty na sztucznej inteligencji. Wykorzystując zaawansowane algorytmy głębokiego uczenia, system potrafi inteligentnie wydobyć 16,77 miliona kolorów. Funkcja ma zapewnić najlepsze odwzorowanie kolorów, umożliwia też odtwarzanie stylów filmowych, stosowanie profesjonalnych tonów kinowych lub tworzenie spersonalizowanych szablonów na podstawie dowolnego obrazu referencyjnego.

Niestety, podobnie jak było w poprzedniej generacji, także i teraz Magic8 Pro w wersji globalnej ma mniejszy akumulator (6270 mAh) niż wersja chińska (7200 mAh). Jeesto to ogniwo krzemowo‑węglowe, które można lądować z mocą 100 W przewodowo i 80 W bezprzewodowo. Urządzenie pracuje pod kontrolą Magic UI 10 na bazie Androida 16.

Smartfon wyróżnia się certyfikatami wytrzymałości IP68 i IP69.

Dostępność i promocja na start

Honor Magic8 Pro dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: złoty (Sunrise Gold) oraz czarny (Black). Sprzedaż rozpocznie się 15 stycznia, a cena wariantu 12 GB RAM / 512 GB pamięci będzie wynosić 5799 zł. W ramach oferty specjalnej, obowiązującej od 15 stycznia do 1 lutego 2026 r., cena zostanie obniżona o 1000 zł.

Dodatkowo, kupując Honor Magic8 Pro, użytkownik będzie mógł korzystać za darmo z Google AI Pro przez 3 miesiące, otrzymując wyższy poziom dostępu do Gemini oraz 2 TB przestrzeni w chmurze. Oferta Google AI Pro jest dostępna do 25 listopada 2026 r.