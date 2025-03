Fotopojedynek gigantów: Honor Magic7 Pro vs Samsung Galaxy S25 Ultra

Aparaty w porównywanych smartfonach

Samsung Galaxy S25 Ultra to prawdziwy potwór fotograficzny, przynajmniej na papierze. Smartfon powinien zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników, dzięki swoim czterem tylnym aparatom. Są to:

Kilka słów o fotopojedynku

Czas na porównanie fotograficznych możliwości tylnych aparatów w Honorze Magic7 Pro i Samsungu Galaxy S25 Ultra. Zamieszczone w dalszej części tego artykułu zdjęcia zostały wykonane w trybie automatycznym, z wykorzystaniem ustawień domyślnych . Jedynym wyjątkiem jest para zdjęć zrobionych w trybie portretowym. Dla potrzeb porównania, każde zdjęcie zostało zmniejszone do rozdzielczości 1200 x 900 pikseli . Dodatkowo, z oryginalnych zdjęć wyciąłem fragmenty o wielkości 800 x 600 pikseli , by móc lepiej porównać szczegóły zdjęć. Pod koniec artykułu umieściłem galerię zawierającą wszystkie zdjęcia w pełnej rozdzielczości.

Zgodnie z dotychczasową tradycją, decyzję co do tego, który smartfon robi lepsze zdjęcia, pozostawiam Czytelnikom TELEPOLIS.PL. By oddać swój głos, skorzystać z ankiety umieszczonej na końcu. Zdjęcia nie są podpisane smartfonami, by niczego nie sugerować. Na potrzeby tego fotopojedynku, smartfon lewy to smartfon, z którego zdjęcia w porównaniu są zawsze z lewej strony, a smartfon prawy to smartfon, którego zdjęcia w porównaniach znajdują się zawsze po prawej stronie.