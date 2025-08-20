Pierwszy dzień szkoły w Media Expert. Szalone okazje czekają

Słońce, plaża, relaks… niestety dla większości z nas to już tylko wspomnienia (przynajmniej na ten rok). Teraz zamiast złotego piasku przyszedł czas na złociste liście, coraz częściej zdobiące korony drzew. Dni stają się coraz krótsze, młodzież niedługo wróci do szkoły i na studia… no i generalnie całość byłaby taka mało wesoła, gdyby nie jedna rzecz – nadchodząca jesień to także czas rewelacyjnych okazji.

Jedną z nich jest akcja, którą z okazji powrotu do szkoły przygotowała sieć Media Expert. W ofercie sklepu czeka na nas masa fenomenalnych ofert gadżetów, które przydadzą się nie tylko podczas odrabiania lekcji.

W ramach inspiracji postanowiliśmy wybrać pięć najciekawszych naszym zdaniem produktów, które czekają na Was w super cenie. Oprócz tego za każde wydane 500 zł, możesz zgarnąć 50 zł rabatu. Nie czekaj!

Laptop Acer Extensa 15 EX215-57-TCO

Jeśli potrzebujecie nowego laptopa, który świetnie poradzi sobie z na co dzień, to mam doskonałą wiadomość – nie musicie dłużej szukać! Acer Extensa 15 to uniwersalny sprzęt, który równie dobrze sprawdzi się do pracy, nauki albo po prostu przeglądania Internetu.

Co dostajemy na pokładzie? Chociażby przyzwoity panel IPS o przekątnej 15,6” w roli wyświetlacza, mocny procesor Intel Core i7-13620H oraz 16 GB RAM. Jest też szybki dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB i system operacyjny w zestawie. Nie jest to może maszyna do grania (choć spokojnie odpali wiele mniej wymagających tytułów), ale na potrzeby sprzętu do domowego biura albo do nauki mocy wystarczy mu z nawiązką. Taniej z kodem rabatowym!

Smartfon Realme 14T 5G 8/256 GB

A może szukacie nowego smartfona? W takim razie Realme 14T to naprawdę fajna propozycja, która spokojnie zaspokoi potrzeby większości użytkowników.

W cenie poniżej 1000 zł (z kodem) ten telefon ma praktycznie wszystko, czego od tego typu sprzętu można by oczekiwać. Chcecie porządnego wyświetlacza? To macie. Tutejszy ekran to panel AMOLED o przekątnej 6,67”, charakteryzujący się perfekcyjną czernią i bardzo atrakcyjnymi kolorami. Chcecie łączności 5G? To tutaj ją znajdziecie (i żeby była jasność – w tej kategorii cenowej nadal wcale nie jest to oczywiste). A może poszukujecie czegoś z mocnym akumulatorem? Też żaden problem, bo tutejsze ogniwo o pojemności 6000 mAh spokojnie robi robotę.

Telefon prosto z pudełka pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 15 i będzie doskonałym wyborem dla każdego, kto w miejsce fajerwerków oczekuje praktycznych rozwiązań, takich jak wodoodporność na poziomie IP68/IP69, którą też tu znajdziemy. Naprawdę trudno uwierzyć, że smartfon tak tani może mieć tak bogatą funkcjonalność.

Tablet Apple iPad 11" 11 gen. 128 GB 5G

iPad od ponad dekady stanowi złoty standard tego, jak powinien wyglądać tablet. Najnowsza generacja z procesorem Apple A16 bynajmniej nie jest tutaj wyjątkiem – to fenomenalny sprzęt, do którego warto parę groszy dopłacić, bo potrafi się swojemu użytkownikowi za to odwdzięczyć.

Co dostajemy kupując iPada 11”? Całkiem sporo – począwszy od rzeczy oczywistych, takich jak wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 11” czy wydajny procesor Apple A16, aż po dopracowane w najdrobniejszym szczególe oprogramowanie iPadOS. Warto wspomnieć, że to ostatnie już za kilka tygodni czeka rewolucyjna wręcz aktualizacja do iPadOS 26, który obok nowego motywu przynieść ma zaawansowaną obsługę wielozadaniowości.

Ale najważniejsze moim zdaniem jest to, że taki iPad to sprzęt na lata. Tutaj nikt się nie zastanawia nad wymianą sprzętu po roku czy dwóch. Zamiast tego tablety giganta z Cupertino otrzymują nowe wersje softu przez sześć, siedem lat od premiery. W tym czasie do swojej dyspozycji będziecie mieli niezawodnego, 11-calowego kompana.

Urządzenie wielofunkcyjne HP Envy Inspire 7221e

W dzisiejszych czasach drukarka w domu przydaje się coraz rzadziej, ale jednak nadal się przydaje. Właśnie dlatego warto przyjrzeć się bliżej urządzeniu wielofunkcyjnemu HP Envy Inspire 7221e.

To przede wszystkim drukarka atramentowa o zupełnie przyzwoitych możliwościach. Wydrukujemy z jej pomocą nawet 15 stron na minutę, a do tego oferuje funkcję druku dwustronnego. Z takim urządzeniem można wręcz zapomnieć o chodzeniu do punktu ksero.

Oczywiście nie zabrakło tu także innych udogodnień. Drukarka obsługuje Wi-Fi, więc możemy z niej korzystać bez plątaniny kabli. Do tego posiada skaner o zupełnie przyzwoitych parametrach, wygodną obsługę z poziomu panelu dotykowego oraz wygląda ciekawiej niż szare, smutne i ponure urządzenia konkurencji.

Czytnik e-booków PocketBook Verse Pro

Osobiście stoję na stanowisku, że czytnik e-booków to taki gadżet, który sprawdzi się u każdego. Szczególnie dobrze sprawdza się u licealistów czy studentów zmuszonych do połykania obowiązkowych lektur w ilościach hurtowych. Na całe szczęście z PocketBook Verse Pro nawet coś takiego może się zmienić w czystą przyjemność.

PocketBook Verse Pro to doskonale wyposażony czytnik ebooków ze średniej półki cenowej. Znajdziemy tu chociażby sześciocalowy ekran E Ink Carta o wysokiej rozdzielczości aż 1448 x 1072. To oznacza rewelacyjną ostrość i czytelność w każdych warunkach – już nie mówiąc o tym, że taki panel praktycznie nie męczy wzroku.

Główną atrakcją jest tu jednak oprogramowanie, a wraz z nim bezproblemowa obsługa praktycznie wszystkich popularnych formatów plików oraz możliwość korzystania z internetowych księgarni (Legimi, EmpikGo). Jeśli jeszcze nie jesteście książkowymi molami, to z takim sprzętem bardzo łatwo może się to zmienić.

Więcej ofert z okazji powrotu do szkoły czeka na Was na stronie Media Expert. Zdecydowanie jest w czym wybierać, więc jeśli uda się Wam ustrzelić jakieś ciekawe oferty, które z różnych przyczyn pominęliśmy w naszym zestawieniu, koniecznie dajcie znać w komentarzach!