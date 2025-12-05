Sprzęt

Ceny w górę o 20%. I to jeszcze w tym miesiącu

Dell i Lenovo to pierwsze firmy, które powiedziały otwarcie, że drogo dopiero będzie. Dotyczy to zarówno rozwiązań konsumenckich, jak i serwerowych.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 05 GRU 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ceny w górę o 20%. I to jeszcze w tym miesiącu

Sytuacja na rynku komponentów pogarsza się szybciej, niż zakładały nawet najbardziej pesymistyczne prognozy. Wzrost popytu napędzany boomem na rozwiązania AI już teraz rozrywa łańcuchy dostaw, a branżowe raporty TrendForce wskazują, że praktycznie wszyscy najwięksi gracze przygotowują znaczące podwyżki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niska dostępność części i większe zyski z segmentu enterprise

Lenovo miało zacząć informować klientów, że od początku 2026 roku zmieni cenniki dla serwerów i komputerów. Obecne wyceny wygasają 1 stycznia, a nowe mają być wyraźnie wyższe. Powodem jest gwałtownie narastający deficyt DRAM, który przyspiesza szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 16" Retina M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macOS Gwiezdna czerń
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 16" Retina M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macOS Gwiezdna czerń
0 zł
12449.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 12449.99 zł
Laptop HP ProBook 4 G1a 16" IPS R7-250 24GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop HP ProBook 4 G1a 16" IPS R7-250 24GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
4249 zł - najniższa cena
Kup teraz 4249 zł
Laptop LENOVO V14 G4 IRU 14" i5-13420H 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop LENOVO V14 G4 IRU 14" i5-13420H 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
2840.49 zł - najniższa cena
Kup teraz 2840.49 zł
Advertisement

Dell może jednak nie czekać aż do stycznia. Według przecieków firma rozważa podniesienie cen już w połowie grudnia o 15-20%. Jeff Clarke, COO Della, przyznał, że jeszcze nigdy nie widział tak błyskawicznego wzrostu kosztów podzespołów. Problem nie dotyczy wyłącznie DRAM, ale całego łańcucha - od NAND i dysków HDD, aż po procesy produkcyjne w fabach.

TrendForce musiało już zrewidować swoje oczekiwania dotyczące rynku laptopów. Z planowanego wzrostu o 1,7% w 2026 roku zrobił się prognozowany spadek o 2,6%. Duzi producenci tacy jak Samsung, LG, Dell, HP czy Lenovo mają ponownie układać swoje plany produktowe, bo linie produkcyjne coraz mocniej przejmowane są przez zlecenia związane z AI.

Dodatkowym sygnałem zmian jest decyzja Microna sprzed dwóch dni. Firma zlikwidowała znaną i lubianą na całym świecie markę Crucial, obecną na rynku od prawie trzech dekad, aby skupić się na klientach z sektora sztucznej inteligencji, gdzie marże są znacznie wyższe.

Image
telepolis
AI dell HDD lenovo nand RAM SSD sztuczna inteligencja DRAM laptopy
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: TrendForce, Tom's Hardware, oprac. własne