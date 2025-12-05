Drewniana płyta główna dla AMD. To najnowszy pomysł GIGABYTE
Nie każdy ma ochotę, by jego zestaw komputerowy wyglądał jak choinka. Tajwańczycy sięgnęli więc po bardziej klasyczne materiały.
Rynek sprzętu komputerowego nie różni się dużo od innych - tutaj również pojawiają się okresowe trendy. Świetnym przykładem jest podświetlenie RGB LED czy hartowane szkło, a wygląda na to, że kolejną modą będzie drewno. Najpierw trafiło ono do obudów, a teraz pora na... płyty główne.
Oprócz drewna pojawiły się również skórzane akcenty
GIGABYTE X870E Aero X3D Wood to propozycja w formacie ATX, która korzysta z gniazda AMD AM5. Mowa więc o platformie dla procesorów AMD Ryzen 7000 i 9000. Na białym, 8-warstwowym laminacie znajdziemy cztery banki dla pamięci DDR5 (do 256 GB, 9000 MT/s) oraz trzy złącza PCI Express - dwa wzmocnione (PCIe 5.0 x16 i x8) oraz jedno zwykłe (PCIe 4.0 x4).
W przypadku nośników danych dostajemy cztery porty SATA III oraz cztery złącza M.2 - dwa PCIe 5.0 x4 i dwa PCIe 4.0 x4. Dopełnia to kodek audio Realtek ALC1220, podwójny kontroler sieciowy 5 Gbps i łączność bezprzewodowa Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4.
Panel I/O oferuje jedno HDMI 2.1, dwa USB 4, pięć USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C i trzy USB 3.2 Gen 1 typu A, dwa RJ-45, złącza antenowe i trzy porty audio. Nie zabrakło też fizycznych przycisków Power, Reset, Clear CMOS i Q-Flash Plus.
Oczywiście największym wyróżnikiem są drewniane wstawki w sekcji audio i na pokrywie wspomnianego panelu I/O, a uzupełniają to skórzane uchwyty przy radiatorach dla SSD i chipsetu. Data premiery i sugerowana cena nie zostały zdradzone, ale tanio z pewnością nie będzie.