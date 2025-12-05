Drewniana płyta główna dla AMD. To najnowszy pomysł GIGABYTE

Rynek sprzętu komputerowego nie różni się dużo od innych - tutaj również pojawiają się okresowe trendy. Świetnym przykładem jest podświetlenie RGB LED czy hartowane szkło, a wygląda na to, że kolejną modą będzie drewno. Najpierw trafiło ono do obudów, a teraz pora na... płyty główne.

Oprócz drewna pojawiły się również skórzane akcenty

GIGABYTE X870E Aero X3D Wood to propozycja w formacie ATX, która korzysta z gniazda AMD AM5. Mowa więc o platformie dla procesorów AMD Ryzen 7000 i 9000. Na białym, 8-warstwowym laminacie znajdziemy cztery banki dla pamięci DDR5 (do 256 GB, 9000 MT/s) oraz trzy złącza PCI Express - dwa wzmocnione (PCIe 5.0 x16 i x8) oraz jedno zwykłe (PCIe 4.0 x4).

W przypadku nośników danych dostajemy cztery porty SATA III oraz cztery złącza M.2 - dwa PCIe 5.0 x4 i dwa PCIe 4.0 x4. Dopełnia to kodek audio Realtek ALC1220, podwójny kontroler sieciowy 5 Gbps i łączność bezprzewodowa Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4.

Panel I/O oferuje jedno HDMI 2.1, dwa USB 4, pięć USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C i trzy USB 3.2 Gen 1 typu A, dwa RJ-45, złącza antenowe i trzy porty audio. Nie zabrakło też fizycznych przycisków Power, Reset, Clear CMOS i Q-Flash Plus.