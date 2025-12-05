Sprzęt

Huawei: zegarki i słuchawki w promocji na święta. Najlepsze modele

Wśród licznych grudniowych promocji i przecen nie mogło zabraknąć okazji stworzonych przez Huawei. W nowej akcji na użytkowników czekają zegarki Huawei Watch GT 6, w tym specjalne edycje na święta, oraz słuchawki Huawei FreeBuds 7i.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:05
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Huawei: zegarki i słuchawki w promocji na święta. Najlepsze modele

Zegarki Huawei Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro to tegoroczne nowości marki, zaprezentowane jesienią. Smartwatche znów podwyższają poprzeczkę, oferując nowe funkcje i jeszcze lepszy czas pracy na jednym ładowaniu – w wersjach 46 mm wystarcza ono nawet na 21 dni, a w mniejszych (41 mm) do 14 dni. Zegarki kuszą też świetnymi funkcjami pomiaru zdrowia i kondycji. Teraz producent zachęca do ich kupna nową okazję.

Dalsza część tekstu pod wideo
Huawei: zegarki i słuchawki w promocji na święta. Najlepsze modele

Kupujący do wyboru mają:

Natomiast słuchawki Huawei FreeBuds 7i (w kolorze czarnym, białym lub różowym) można teraz nabyć za 399 zł

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dysk SAMSUNG 9100 Pro Heatsink 8TB SSD
Dysk SAMSUNG 9100 Pro Heatsink 8TB SSD
0 zł
4219 zł - najniższa cena
Kup teraz 4219 zł
Szkło hybrydowe 3MK FlexibleGlass Pro do Samsung Galaxy S24
Szkło hybrydowe 3MK FlexibleGlass Pro do Samsung Galaxy S24
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Czajnik SMEG KLF04CREU
Czajnik SMEG KLF04CREU
0 zł
729 zł - najniższa cena
Kup teraz 729 zł
Advertisement
Huawei: zegarki i słuchawki w promocji na święta. Najlepsze modele

Oferta dostępna jest w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl. Podane ceny są cenami rekomendowanymi, w związku z czym oferta lub ceny mogą się nieco różnić w zależności od sklepu. 

Specjalne zestawy na huawei.pl

Jak co roku, oficjalny sklep marki przygotował również edycje świąteczne wybranych modeli zegarków, czyli wersje z dodatkowym czerwonym lub zielonym paskiem w prezencie. Taki zestaw dostępny jest wyłącznie na huawei.pl, a klienci mają do wyboru następujące modele oznaczone jako Christmas Edition:

  • Huawei Watch GT 6 Pro 46 mm Safari: 1389 zł,
  • Huawei Watch GT 6 46 mm Active: 949 zł,
  • Huawei Watch GT 6 41 mm Elegant: 1149 zł,
  • Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm Active: 1199 zł,
  • Huawei Watch GT 5 41 mm Classic: 789 zł,
  • Huawei Watch FIT 4 Pro: 799 zł,
  • Huawei Watch FIT 4: 499 zł.
Huawei: zegarki i słuchawki w promocji na święta. Najlepsze modele

W zestawie z każdym z zegarków z Christmas Edition można dokupić sportowe słuchawki Huawei FreeArc lub dokanałowe Huawei FreeBuds 6i za 279 zł. Klienci huawei.pl mogą także liczyć na zakup urządzeń w ratach RRSO 0% oraz na rabat w wysokości 50 zł za zapis do newslettera.

Image
telepolis
huawei huawei.pl Huawei Watch GT 6 Huawei FreeBuds 7i Huawei Watch GT 6 Pro
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Huawei
Źródła tekstu: Huawei