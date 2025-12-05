Huawei: zegarki i słuchawki w promocji na święta. Najlepsze modele

Zegarki Huawei Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro to tegoroczne nowości marki, zaprezentowane jesienią. Smartwatche znów podwyższają poprzeczkę, oferując nowe funkcje i jeszcze lepszy czas pracy na jednym ładowaniu – w wersjach 46 mm wystarcza ono nawet na 21 dni, a w mniejszych (41 mm) do 14 dni. Zegarki kuszą też świetnymi funkcjami pomiaru zdrowia i kondycji. Teraz producent zachęca do ich kupna nową okazję.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kupujący do wyboru mają:

Natomiast słuchawki Huawei FreeBuds 7i (w kolorze czarnym, białym lub różowym) można teraz nabyć za 399 zł.

Oferta dostępna jest w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl. Podane ceny są cenami rekomendowanymi, w związku z czym oferta lub ceny mogą się nieco różnić w zależności od sklepu.

Specjalne zestawy na huawei.pl

Jak co roku, oficjalny sklep marki przygotował również edycje świąteczne wybranych modeli zegarków, czyli wersje z dodatkowym czerwonym lub zielonym paskiem w prezencie. Taki zestaw dostępny jest wyłącznie na huawei.pl, a klienci mają do wyboru następujące modele oznaczone jako Christmas Edition:

Huawei Watch GT 6 Pro 46 mm Safari: 1389 zł ,

, Huawei Watch GT 6 46 mm Active: 949 zł ,

, Huawei Watch GT 6 41 mm Elegant: 1149 zł ,

, Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm Active: 1199 zł ,

, Huawei Watch GT 5 41 mm Classic: 789 zł ,

, Huawei Watch FIT 4 Pro: 799 zł ,

, Huawei Watch FIT 4: 499 zł.