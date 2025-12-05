Huawei: zegarki i słuchawki w promocji na święta. Najlepsze modele
Wśród licznych grudniowych promocji i przecen nie mogło zabraknąć okazji stworzonych przez Huawei. W nowej akcji na użytkowników czekają zegarki Huawei Watch GT 6, w tym specjalne edycje na święta, oraz słuchawki Huawei FreeBuds 7i.
Zegarki Huawei Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro to tegoroczne nowości marki, zaprezentowane jesienią. Smartwatche znów podwyższają poprzeczkę, oferując nowe funkcje i jeszcze lepszy czas pracy na jednym ładowaniu – w wersjach 46 mm wystarcza ono nawet na 21 dni, a w mniejszych (41 mm) do 14 dni. Zegarki kuszą też świetnymi funkcjami pomiaru zdrowia i kondycji. Teraz producent zachęca do ich kupna nową okazję.
Kupujący do wyboru mają:
- Huawei Watch GT 6 Pro (46 mm) Elite: 1789 zł,
- Huawei Watch GT 6 Pro (46 mm) Safari oraz Active: 1389 zł,
- Huawei Watch GT 6 (46 mm) Zielony, Brązowy oraz Active: 949 zł,
- Huawei Watch GT 6 (41 mm) Elegant: 1149 zł,
- Huawei Watch GT 6 (41 mm) Classic, Brązowy, Fioletowy oraz Active: 949 zł.
Natomiast słuchawki Huawei FreeBuds 7i (w kolorze czarnym, białym lub różowym) można teraz nabyć za 399 zł.
Oferta dostępna jest w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl. Podane ceny są cenami rekomendowanymi, w związku z czym oferta lub ceny mogą się nieco różnić w zależności od sklepu.
Specjalne zestawy na huawei.pl
Jak co roku, oficjalny sklep marki przygotował również edycje świąteczne wybranych modeli zegarków, czyli wersje z dodatkowym czerwonym lub zielonym paskiem w prezencie. Taki zestaw dostępny jest wyłącznie na huawei.pl, a klienci mają do wyboru następujące modele oznaczone jako Christmas Edition:
- Huawei Watch GT 6 Pro 46 mm Safari: 1389 zł,
- Huawei Watch GT 6 46 mm Active: 949 zł,
- Huawei Watch GT 6 41 mm Elegant: 1149 zł,
- Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm Active: 1199 zł,
- Huawei Watch GT 5 41 mm Classic: 789 zł,
- Huawei Watch FIT 4 Pro: 799 zł,
- Huawei Watch FIT 4: 499 zł.
W zestawie z każdym z zegarków z Christmas Edition można dokupić sportowe słuchawki Huawei FreeArc lub dokanałowe Huawei FreeBuds 6i za 279 zł. Klienci huawei.pl mogą także liczyć na zakup urządzeń w ratach RRSO 0% oraz na rabat w wysokości 50 zł za zapis do newslettera.