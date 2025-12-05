iPad mini 7 w cene tak dobrej, że aż przecieram oczy, ale to nie błąd cenowy

iPad mini 7 to najmniejszy tablet w ofercie firmy. Jego 8,3-calowy ekran sprawia, że mamy do czynienia z urządzeniem iście mobilnym, a jednocześnie otrzymujemy naprawdę dużą przestrzeń roboczą, o której przeciętny smartfon może jedynie pomarzyć. A dzięki ekranowi o rozdzielczości 1488 × 2266 pikseli ekran nie tylko jest sporych rozmiarów, ale także dużo mieści.

Jak jednak cieszyć się takimi możliwościami bez łączności komórkowej? Na szczęście model w promocji wspiera e-SIM i 5G. Nie jesteśmy więc ograniczeni do sieci Wi-Fi ani zmuszeni do drenowania baterii w naszym smartfonie poprzez robienie Hot-Spotu. Zamiast tego możemy się cieszyć dostępem do internetu w każdym miejscu, w którym mamy zasięg sieci komórkowej.

Niektórzy mogliby narzekać, że jeśli chodzi o wydajność, to odstaje on od serii Pro i Air. I owszem, jest to prawda, jednak nie nazwałbym tego dużym problemem. Tak jak złożone porty gier z dużych platform do tej pory były zarezerwowane jedynie dla iPadów z układami Apple M, tak są wspierane również przez układ Apple A17 Pro wspierany przez 8 GB RAM, który znajdziemy także w iPadzie Mini 7. Czy te aplikacje zabierają sporo miejsca? A i owszem. Tu na szczęście mamy wariant 256 GB, czyli pojemność identyczną, jak w podstawowym MacBooku Air.

Jeśli chodzi o baterię, to mamy tu ogniwo 5078 Wh, które naładujemy z mocą około 20 W. Jest też Wi-Fi, GPS, oraz aparat 12 Mpix. A wszystko to za jedyne 3299 zł.